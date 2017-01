Flüchtlingsheim in Bautzen Dachdecker soll Brandschäden mit Nazi-Parole gefeiert haben

"Kameraden, Sieg Heil. Gute Arbeit geleistet." In einem Video soll ein Handwerker die Brandschäden in einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in Bautzen kommentiert haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.