Tödliche Brandattacke in Kronshagen Mutmaßlicher Täter litt unter Wahnvorstellungen

Vor einer Woche übergoss ein Mann seine Frau vor einem Klinikum in Kronshagen mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündete sie an. Die 38-Jährige überlebte den Anschlag nicht. Sie erlag noch am Abend nach der Attacke ihren schweren Brandverletzungen.

Jetzt wurde bekannt, dass der mutmaßliche Täter vier Monate vor der Tat, im August 2016, mit richterlichem Beschluss in das psychiatrische Zentrum der Universitätsklinik Kiel eingewiesen wurde. Dies bestätigte Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Der Mann habe die Fachklinik aber bereits nach einer Woche wieder verlassen, weil die behandelnden Ärzte keine Selbstgefährdung oder Gefahr für Dritte erkannt hätten.

Der 41-Jährige habe seit Monaten an Wahnvorstellungen gelitten, berichteten die "Kieler Nachrichten" unter Berufung auf Polizeikreise und Vertraute der Familie. Der aus Togo stammende Mann habe bei der richterlichen Vernehmung als Motiv für seine Tat angegeben, er habe Angst gehabt, von seiner Frau vergiftet zu werden.

Nun soll ein psychiatrisches Gutachten die Zurechnungsfähigkeit des Tatverdächtigen klären. Dies sei bereits bei dem Erlass des Haftbefehls am 8. Dezember in Absprache mit dem Verteidiger des 41-Jährigen beschlossen worden, hieß es.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem Mord aus. Der Tatverdächtige habe vorsätzlich, heimtückisch und grausam gehandelt, lautet der Vorwurf. Der Tatverdächtige sitzt in Neumünster in Untersuchungshaft.

DPA Zwei Frauen trauern in Kronshagen um das 38-jährige Opfer

Unterdessen laufen die Vorbereitungen, um am Wochenende von dem Opfer Abschied zu nehmen. Die Frau hinterlässt einen dreijährigen und einen siebenjährigen Sohn. Beide sind in einer Pflegefamilie untergebracht. Am Freitag ist eine traditionelle afrikanische Totenwache in einem Mehrgenerationenhaus in Kiel vorgesehen. Die Frau stammte aus Togo und lebte seit vielen Jahren in Kiel.

Am Samstag findet der Trauergottesdienst in der Universitätskirche für die Christin statt. Danach soll der Leichnam auf einem Kieler Friedhof beigesetzt werden. Im Januar hätte die Frau einen einjährigen Dienst beim Flüchtlingsbeauftragten des Landes beginnen sollen.