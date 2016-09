Brandenburg Mann findet geköpften Wolf

Im Süden Brandenburgs ist ein geköpfter Wolf gefunden worden. Den Torso habe ein Mann am Sonntagnachmittag zwischen Pinnow und Staakow entdeckt, sagte ein Polizeisprecher.

Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine" über den Fund eines stark verwesten Tieres in einem Maisfeld berichtet. Der Sprecher konnte zu den näheren Umständen keine Angaben machen - der Kadaver solle untersucht werden. Wegen Tierquälerei sei Anzeige erstattet worden.

Wilderer unter Verdacht

In einigen Bundesländern sind in den vergangenen Jahren mehrfach illegal getötete Wölfe gefunden worden. Ermittler sahen Trophäensammler am Werk. Täter müssen mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe rechnen.

Im Juli setzten die Naturschützer des WWF nach dem Fund eines getöteten Wolfes 25.000 Euro Belohnung aus für die Ergreifung der Täter. Insgesamt seien in den vergangenen Jahren 18 Wölfe getötet worden, hieß es damals.

Etwa 300 Tiere leben in Deutschland. Sie sind seit einigen Jahren wieder heimisch geworden und stehen unter Artenschutz. Für Menschen besteht nach Einschätzung von Experten keine Gefahr: Wölfe gelten als scheu.