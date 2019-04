Brandenburg Regionalzug mutmaßlich beschossen

In Brandenburg ist eine Regionalbahn während der Fahrt mutmaßlich beschossen worden. Der Zugbegleiter der in Richtung Jüterbog fahrenden Bahn habe ein Loch in der äußeren Scheibe der Doppelverglasung entdeckt, teilte die Bundespolizei mit. Reisende seien nicht verletzt worden.

Dass der Schaden am Dienstagnachmittag nahe des Bahnhofs Treuenbrietzen stattdessen zum Beispiel durch einen Stein entstand, konnte den Ermittlern zufolge ausgeschlossen werden.

Die Polizei fahndete mit Hilfe eines Hubschraubers nach dem noch unbekannten Schützen.