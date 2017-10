Brandenburg Zwei Tote nach Unfall mit Streifenwagen

Bei einem schweren Unfall mit einem Polizeifahrzeug in Brandenburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Beamte in dem Streifenwagen wurden verletzt, wie die Brandenburger Polizei am Sonntag über Twitter mitteilte.

Die Polizisten waren demnach mit Martinshorn unterwegs zu einem Einsatz am Bahnhof der östlich von Potsdam gelegenen Stadt Teltow. Der Unfall ereignete sich an einer Kreuzung, in die der Streifenwagen unter Blaulicht und Nutzung der sogenannten "Sonder- und Wegerechte" einfuhr. Die Insassen eines Audi wurden bei der Kollision mit dem Streifenwagen getötet.

Der Streifenwagen war am Morgen zur Unterstützung gerufen worden, nachdem es dort eine Rangelei gegeben hatte, bei der drei Polizisten verletzt worden waren. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache, ein Gutachter soll den Unfallhergang rekonstruieren.