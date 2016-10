Brasilien Hunderte Häftlinge fliehen bei Aufstand aus Gefängnis

Erst kamen 18 Häftlinge im Norden Brasiliens grausam ums Leben, nun erschüttert erneut ein gewaltsamer Vorfall in einem Gefängnis das Land: In der Nähe von Sao Paulo sind bei einer Massenflucht bis zu 300 Gefangene entkommen. Wie das Portal "Folha de Sao Paulo" unter Berufung auf die Militärpolizei berichtete, war es in einer Gefängnispsychiatrie in der Stadt Franco da Rocha zuvor zu einem Aufstand gekommen, bei dem mehrere Brände gelegt wurden.

In der allgemeinen Konfusion konnten demnach unzählige Häftlinge in einen angrenzenden Wald fliehen. Die genaue Zahl der Entflohenen ist noch unklar, bislang gibt es nur vage Schätzungen. Die Massenflucht war der dritte schwere Zwischenfall in Brasiliens Gefängnissen binnen 24 Stunden.

Fábio Jabá, Chef der Gewerkschaft der Gefängnismitarbeiter in Sao Paulo, kritisierte die Zustände im Strafvollzug des südamerikanischen Landes scharf. "Das Rezept ist perfekt. Der Mangel an Mittel und Strukturen macht das derzeitige Gefängnissystem zu einem Pulverfass, das jederzeit explodieren kann." Erst Ende September waren aus dem Gefängnis Jardinópolis im selben Bundesstaat rund 470 Häftlinge ausgebrochen, fast alle konnten aber von der Polizei wieder gefasst werden.

"Die Gefängnisse sind Schulen des Verbrechens"

Erst am Sonntag waren bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Banden in einem brasilianischen Gefängnis etliche Häftlinge auf brutale Weise getötet worden. Sieben von ihnen wurden während der Ausschreitungen enthauptet und sechs verbrannt. Zunächst war von mindestens 25 Toten die Rede, die Justizbehörde des Bundesstaats Roraima korrigierte diese Polizeiangaben später. Insgesamt kamen infolge des Gewaltausbruchs und bei einer weiteren Meuterei in einem Gefängnis in Porto Velho (Staat Rondônia) 18 Menschen ums Leben.

Brasilien ist eines der Länder mit der höchsten Zahl von Gefängnisinsassen weltweit. Die Haftanstalten sind meist überfüllt, die Zustände schlecht. Wegen der schlechten Haftbedingungen ist es in der Vergangenheit schon mehrfach zu Ausschreitungen in Gefängnissen gekommen.

Brasiliens Justizminister José Eduardo Cardozo hatte sich im vergangenen Jahr kritisch über die Lage in den Gefängnissen des Landes geäußert. In den Haftanstalten hätten oft kriminelle Organisationen das Sagen, die die Gewalt außerhalb der Gefängnismauern steuerten. "Die brasilianischen Gefängnisse sind wahre Schulen des Verbrechens", sagte Cardozo.