"Verbrechen aus Leidenschaft" Griechischer Botschafter in Brasilien getötet

Der griechische Botschafter in Brasilien ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Der 59-jährige Kyriakos Amiridis wurde tot in einem ausgebrannten Wagen in Nova Iguaçu im Norden von Rio de Janeiro entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde der Diplomat im Haus seiner brasilianischstämmigen Frau umgebracht.

Die Ermittler beantragten die Festnahme der Witwe unter dem Verdacht der Mittäterschaft. Zusammen mit der Brasilianerin wurden laut Ermittlerkreisen zwei weitere Verdächtige verhört, ein Militärpolizist und ein Jugendlicher. Der Polizist hat laut dem Nachrichtenportal G1 den Mord gestanden.

Die Nachrichtenagentur AFP meldet unter Berufung auf Ermittlerkreise, ein "Verbrechen aus Leidenschaft" gelte als wahrscheinlichste Spur. Ein Polizeisprecher sagte, auf einem Sofa im Haus der Witwe seien Blutspuren gefunden worden.

Amiridis ist erst seit diesem Jahr griechischer Botschafter in Brasilien. Zuvor arbeitete er von 2012 bis 2016 als Diplomat in Libyen. Von 2001 bis 2004 war er Generalkonsul in Rio de Janeiro. Nach Auskunft der Botschaft in Brasília hat er mit seiner Frau eine zehnjährige Tochter.