Mord an griechischem Botschafter in Brasilien Der Geliebte war der Täter

Die Ermittler gingen in den vergangenen Tagen von einem "Verbrechen aus Leidenschaft" aus, nun scheint der Mord am griechischen Botschafter in Brasilien aufgeklärt. Ein 29 Jahre alter Polizist hat die Tat gestanden und ist am Freitagabend festgenommen worden - er hatte ein Verhältnis mit der Ehefrau des Diplomaten.

Die brasilianische Witwe des Botschafters ist unter dem Verdacht der Mordanstiftung in Gewahrsam genommen worden. Die 40-Jährige wird verdächtigt, das Verbrechen geplant zu haben. Alles deute darauf hin, so der Chef der Mordkommission. Sie habe vermutlich von dem Erbe des Diplomaten profitieren wollen.

Darüber hinaus ist ein Cousin des Polizisten als mutmaßlicher Mittäter festgenommen worden. Die Ehefrau hat nach dessen Aussage 80.000 Reais - umgerechnet 23.000 Euro - für die Ermordung des Botschafters in Aussicht gestellt. Die Frau selbst wies die Anschuldigung zurück, Geld für die Tötung angeboten zu haben und bei der Tat dabei gewesen zu sein.

Botschafter Kyriakos Amiridis, 59, war nach Polizeiangaben zuletzt am Montag, dem 26. Dezember, gesehen worden. An jenem Tag wurde er laut Mordkommission ermordet. Die verkohlte Leiche des Diplomaten wurde am Donnerstag im Norden von Rio de Janeiro in einem ausgebrannten Mietwagen unter einer Brücke entdeckt.

Seine Frau hatte ihn als vermisst gemeldet, weil er nicht in die gemeinsame Ferienwohnung in Nova Iguaçu nördlich von Rio zurückgekehrt sei, wo das Paar zusammen mit seiner zehnjährigen Tochter Urlaub machte.

Laut Polizei verstrickte sich die Frau im Laufe der Ermittlungen in Widersprüche. Zweifel an ihrer Version verstärkten sich, nachdem die verbrannte Leiche ihres Mannes gefunden wurde. Daraufhin wurde sie erneut befragt und von der Polizist festgenommen.

In dem Apartment des Diplomatenpaares wurden laut Polizei Blutspuren auf einem Sofa gefunden, was die Ermittler darauf schließen ließ, dass er dort getötet wurde und seine Leiche dann mit dem Auto weggebracht wurde. Den Polizeiangaben zufolge wehrte sich Amiridis, bevor er getötet wurde.

Der Botschafter hatte das Amt in Brasília Anfang des Jahres übernommen. Er war bereits von 2001 bis 2004 in Brasilien als Konsul in Rio de Janeiro tätig. In dieser Zeit heiratete er die Brasilianerin.

Die brasilianische Regierung äußerte ihr Bedauern über den Tod des Botschafters und kondolierte dem Präsidenten und dem Premierminister Griechenlands.