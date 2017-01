Gefängnis in Brasilien Mindestens 60 Häftlinge sterben bei Aufstand

Bei einer Gefängnisrevolte in Brasilien sind mindestens 60 Häftlinge getötet worden. Das teilten die Sicherheitsbehörden des Bundesstaats Amazonas mit. Mehrere Opfer seien geköpft worden, sagte Sicherheitssekretär Sérgio Fontes laut dem Nachrichtenportal G1. Einer unbekannten Zahl von Inhaftierten sei die Flucht gelungen

Der Aufstand in dem Gefängnis Anísio Jobim in der nordbrasilianischen Stadt Manaus begann am Sonntag. Auslöser soll ein Streit zwischen rivalisierenden Drogenbanden gewesen sein. Bei den Kämpfen der Gangs seien auch zeitweise zwölf Justizvollzugsangestellte als Geiseln genommen worden. Am Montag konnten die Sicherheitskräfte wieder die Kontrolle über die Haftanstalt übernehmen.

Es sei zu befürchten, dass man noch mehr Leichen finde, sagte Fontes dem Sender Globo TV. Internationale Organisationen haben Brasilien immer wieder wegen der Zustände in den Gefängnissen kritisiert. So sind überfüllte Anstalten der Normalzustand. Immer wieder kommt es zu tödlichen Unruhen.