Brasilien Mindestens zehn Tote bei Blutbad in Gefängnis

Unterversorgung und Korruption in den staatlichen Gefängnissen sind so virulent, dass 2012 sogar der Notstand in den Haftanstalten des Landes ausgerufen wurde. Peruanische Gefangene berichteten Amnesty International davon, dass sie für Bettwäsche und einen Schlafplatz zahlen mussten, ebenso für Wäsche, Essen und Zugang zu Telefonen. In manchen Knästen mangelt es an sauberem Trinkwasser, die medizinische Versorgung ist desolat. Die Dauer der Untersuchungshaft ist in Peru überdurchschnittlich lang – viele Angeklagte warten Jahre auf ihren Prozess. Im August 2010 machte die Haftanstalt San Pedro mit einem gruseligen Verbrechen aus Leidenschaft Schlagzeilen: Der Drogenhändler erdrosselte seine Freundin, während sie ihn besuchte. Die 22-Jährige wollte sich offenbar von ihm trennen. Der Täter bewahrte die Leiche der Frau in seiner Zelle auf und versuchte, sie dort notdürftig zu begraben. Erst der Verwesungsgeruch rief die Wärter auf den Plan.