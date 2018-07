Braunschweig Feuerwehrauto gestohlen - Angeklagter erscheint nicht zum Prozess

Ein junger Mann sollte vor Gericht erscheinen, weil er Feuerwehrauto gestohlen haben soll - doch der Angeklagte erschien nicht vor dem Amtsgericht Braunschweig. Nun wird mit einem Haftbefehl nach ihm gesucht.

Der Braunschweiger soll im März einen Mannschaftstransportwagen aus einer Feuerwehrwache in Goslar gestohlen haben und in Richtung Braunschweiger Rotlichtviertel gefahren sein. Dort geriet der zur Tatzeit 19-Jährige in eine Polizeikontrolle.

Schon mehrfach stand der Mann wegen ähnlicher Vergehen vor Gericht. Im Juli 2017 wurde er zu einem Jahr Haft auf Bewährung und vierwöchigem Jugendarrest verurteilt. Kurz darauf nahm die Polizei ihn erneut fest, weil er mit einem Einsatzfahrzeug nach Hamburg gefahren war und es danach in einem Waldstück abgestellt hatte.

"Wenn irgendwo ein Feuerwehrauto fehlt, können wir mittlerweile gezielt nach diesem jungen Mann suchen", sagte ein Polizeisprecher. Als Motiv gebe der 20-Jährige seine Sucht nach dem Autofahren an. Nach dem Beschuldigten, der keinen Führerschein besitzt, wird nun bundesweit gefahndet.