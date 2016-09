Per E-Mail: Anschlagsdrohungen gegen Braunschweiger Schulen

In der Nacht sind an sechs Braunschweiger Schulen per E-Mail Anschlagsdrohungen eingegangen. Betroffen sind laut Polizei mehrere Gymnasien und auch die teilweise daran angeschlossenen Grundschulen. Einige Schulleiter schickten ihre Schüler am Morgen wieder nach Hause. Man gehe inzwischen von keiner akuten Gefahr mehr aus, sagte eine Polizeisprecher.

In der Mail sei mit einem Anschlag für neun Uhr gedroht worden. Derzeit werde versucht, den Urheber der Mail zu ermitteln. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz sei eingeschaltet worden. Die Evakuierung der Schulen sei ruhig und problemlos abgelaufen, sagte der Polizeisprecher.