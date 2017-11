Bremen 20-Jähriger stirbt bei Messerstecherei

In Bremen ist ein 20-jähriger Mann bei einer Messerstecherei tödlich verletzt worden. Ein zweiter Mann, ebenfalls 20 Jahre alt, erlitt lebensgefährlich Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tat ein Streit in einer Gruppe vorausging.

Den Angaben zufolge war ein Treffen mit mehreren Menschen im Steintor-Viertel am Donnerstagabend eskaliert, zwei Menschen bekamen dabei Stichverletzungen. Zeugenaussagen zufolge flüchteten mehrere Menschen vom Tatort. Die Polizei fahndet nach ihnen.

Der Vorfall ereignete sich wenige Stunden nach einer weiteren Gewalttat in der Stadt. In Bremen war ebenfalls am Donnerstag ein 25-jähriger Mann vor einem Supermarkt angeschossen worden. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er kurz darauf in einem Rettungswagen starb. Der Täter ist den Angaben zufolge weiter auf der Flucht. "Wir fahnden mit Hochdruck nach ihm", sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der Schütze und das Opfer kannten. Weitere Hintergründe waren nicht bekannt. Nach angaben der Staatsanwaltschaft bestehe zwischen den beiden Fällen ersten Erkenntnissen zufolge kein Zusammenhang. Dass die beiden tödlichen Taten am selben Tag passierten, sei "Zufall", sagte ein Sprecher.

Hinweise auf eine Gefährdung für die Bevölkerung gibt es nach Polizeiangaben bei den beiden Verbrechen nicht.