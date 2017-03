Flüchtlingsunterkunft in Bremen Frau nach Verzehr von Cannabis-Kuchen außer Lebensgefahr

Nach dem Verzehr eines Kuchens mit Cannabis befindet sich eine 25 Jahre alte Frau in Bremen nicht mehr in Lebensgefahr. Sie sei wieder bei Bewusstsein, müsse aber noch im Krankenhaus bleiben, sagte eine Polizeisprecherin.

Die 25-Jährige und ihre 62 Jahre alte Kollegin in einer Bremer Flüchtlingsunterkunft waren am Mittwoch von einem 16 Jahre alten Bewohner zum Kuchenessen eingeladen worden. Kurz danach klagten die beiden Frauen über Übelkeit und wurden in Krankenhäuser gebracht. In den Kuchenresten fand die Polizei "deutliche Spuren von Cannabis".

Die Ermittlungen seien schwierig, sagte die Polizeisprecherin. Zwei Verdächtige beschuldigten sich gegenseitig. Der 16-Jährige hatte angegeben, den Kuchen von einem Bekannten aus Niedersachsen geschenkt bekommen zu haben. Dieser wurde laut Polizei befragt.

Unklar ist, ob Cannabis der Grund für die lebensbedrohliche Situation der 25-Jährigen war. Der Mediziner Frank Fischer, der im Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult in Hannover als Oberarzt mit Suchtkranken arbeitet, hält solch starke gesundheitliche Folgen für eher ungewöhnlich.

Cannabis-Gebäck sei vor allem ein großes Risiko, weil der Konsument zunächst nicht merke, was er aufnehme. Eine Überdosis sei wahrscheinlich. "Man schmeckt es womöglich nicht", sagte er. Der Körper reagiere meist innerhalb von 15 Minuten.