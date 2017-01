Urteil gegen YouTube-Raser "Alpi" Tödlich, aber nicht mörderisch

Alperen T. ist erleichtert. Im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Bremen sitzt der 24-Jährige nicht mehr wie versteinert auf der Anklagebank. Er unterhält sich mit seinen Anwälten, und als ein Justizbeamter ihn anspricht, huscht ihm sogar ein Lächeln über das Gesicht.

Dabei hat das Gericht entschieden, dass T. schuldig ist: Er hat einen Menschen fahrlässig getötet, als er mit überhöhter Geschwindigkeit auf seinem Motorrad durch Bremen fuhr und mit einem Fußgänger zusammenstieß. Die Kammer verhängte eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten und wollte das als Signal verstanden wissen: "Die PS-Protzerei auf unseren Straßen muss ein Ende haben", sagte der Vorsitzende Richter Jürgen Seifert - T. hatte als "Alpi" mit selbstgemachten Raser-Videos auf YouTube Zehntausende Fans.

Aber das Urteil bedeutet eben auch: T. ist kein Mörder. Und er hat sich auch nicht des Totschlags schuldig gemacht. Da kann man schon mal erleichtert sein. Denn die Anklage der Staatsanwaltschaft lautete auf Mord - ein bei derartigen Fällen ziemlich einzigartiger Vorwurf.

Am 17. Juni 2016 war T. mit seiner Kawasaki Ninja ZX-10R auf Tour, er hatte für die 200-PS-Maschine keinen Führerschein. Und er fuhr zu schnell. Um 21.38 Uhr war er in Bremen-Walle, Nordstraße Ecke Elisabethstraße, in Richtung eines Fußgängerüberwegs unterwegs. Die Helmkamera lief nicht, die Ampel für "Alpi" zeigte grün. In dem Moment lief Arno S., Jahrgang 1941, betrunken über die Straße. Als "Alpi" den Fußgänger erkannte, war es zu spät: Mit Tempo 63 bis 68 fuhr er in Arno S. hinein. Der 75-Jährige starb kurze Zeit später, T. kam ins Krankenhaus.

Fahrlässig oder vorsätzlich?

Letztlich musste die Kammer entscheiden, ob T. vorsätzlich oder fahrlässig handelte. Die Richter sahen einen Vorsatz nicht als erwiesen an. T. sei nicht süchtig nach Geschwindigkeit gewesen, habe bei seiner Fahrt auf einen guten Ausgang vertraut, vor dem Zusammenstoß abgebremst und keinerlei suizidale Tendenzen gehabt - er habe weder sich noch andere verletzen wollen.

Damit folgte die Kammer der Argumentation von T.s Anwälten Armin von Döllen und Bernhard Docke. Sie hatten auf eine Bewährungsstrafe plädiert und gesagt, der Unfall sei nicht durch die Raserei ihres Mandanten entstanden, sondern weil Arno S. stark betrunken bei Rot über die Straße gegangen sei. Für T. sei der Zusammenstoß nicht zu vermeiden gewesen. Weder habe er vorsätzlich gehandelt noch eine Verletzung anderer in Kauf genommen, sagte von Döllen. Alperen T. habe einfach "die tatsächlichen Gefahren unterschätzt und seine eigenen Fähigkeiten überschätzt".

Staatsanwaltschaft und Nebenklage erkannten dagegen einen Vorsatz. Sie hatten sieben Jahre und zwei Monate Haft wegen Totschlags gefordert. "Wer immer fährt wie eine gesenkte Sau, kann sich nicht darauf verlassen, dass es immer gut geht", sagte Nebenklageanwalt Tobias Kutschinski. T. habe "seinen Spaß über Menschenleben gestellt".

DPA Alperen T. im Landgericht Bremen

Der Angeklagte habe bedingt vorsätzlich gehandelt, sagte Staatsanwalt Björn Krebs in seinem Plädoyer. T. habe Arno S. nicht töten wollen, aber den Tod anderer Verkehrsteilnehmer für möglich gehalten und billigend in Kauf genommen.

Vom ursprünglich angeklagten Vorwurf des Mordes rückte die Anklage indes ab. Verteidiger Docke hatte das in seinem Plädoyer thematisiert: "Dies ist eine politische Anklage gewesen, ein Zeichen sollte gesetzt werden, medial gefällig."

Falls dies das Ziel gewesen sein sollte, ist es gründlich schief gegangen. Die Staatsanwaltschaft muss sich fragen lassen, ob sie mit ihrer Mordanklage - von der nichts übrig blieb - nicht viel zu hoch gepokert hat. Staatsanwalt Krebs verließ nach der Urteilsverkündung wortlos den Saal.

Richter Seifert sagte immerhin, es sei vertretbar gewesen, dass die Staatsanwaltschaft einen Tötungsvorsatz habe prüfen lassen. Und es ist nachvollziehbar, warum die Staatsanwaltschaft meinte, der Fall biete sich an, um beim Thema Rasen Härte zu zeigen. Denn T.s Schnellfahrt war kein Einzelfall. Der Angeklagte führte eine Art Doppelleben.

"Voll der behinderte Wichser!"

Da war Alperen, gebildet, intelligent, wie Staatsanwalt Krebs sagte. Ein in Bremen geborener Deutschtürke aus gutem Haus, Abitur, Studium. Ein 24-Jähriger mit schulterlangen dunklen Haaren und Mittelscheitel, der nicht wie ein Draufgänger wirkt, Reue zeigt und vor seinem letzten Wort sichtlich um Fassung ringt.

Aber da war auch "Alpi". Mehr als 80.000 Abonnenten verfolgten die Videos seiner Raser-Eskapaden; Werbung brachte T. im ersten Halbjahr 2016 rund 2200 Euro ein. Die Fans liebten die halsbrecherischen Fahrten, innerorts beschleunigte "Alpi" auf mehr als Tempo 170, fuhr zwischen Straßenbahnen, über Gehwege, ignorierte rote Ampeln, forderte andere zu Rennen heraus.

In den Videos war er alles andere als zurückhaltend und schüchtern. Nach einem Beinahe-Unfall beschimpfte er einen Fußgänger: "Ist der behindert? Was war das? Behinderter Hurensohn! Er bleibt stehen, wie ein Reh! Er wäre gestorben. Ich hätte ihn in seine Einzelteile zerlegt, wie mein Lego. Voll der behinderte Wichser!" Vor allem den Angehörigen des Todesopfers dürfte es schwer fallen, in diesen Worten wie die Kammer eine "emotionale Verarbeitung" zu erkennen.

"Alpis" hässliche Kommentare in den Videos seien Szenejargon, dem Genre geschuldet - und keinesfalls Ausdruck seiner Werte, sagte Anwalt von Döllen. Die Videos hätten ohnehin mit dem konkreten Vorfall nichts zu tun. Ein Gutachter habe festgestellt, dass T. "kein Adrenalinjunkie" sei, dem das Leben anderer egal ist. Der 24-Jährige sei kein empathieloses Monster, sondern ein "junger, etwas unreifer Mann, der Spaß am Motorradfahren hat - nicht am Gefährden von Menschen".

Das Gericht hält es für unwahrscheinlich, dass von Alperen T. auf einem Motorrad noch einmal Gefahr für andere ausgeht. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt, trägt bis heute einen Arm in der Schlinge. "Die Verantwortung für die Tat wird ihn ein Leben lang begleiten", sagte Seifert.

"Alpi" dürfte Geschichte sein. Und wenn überhaupt frühestens in vier Jahren wieder fahren: So lange entzog ihm die Kammer den Führerschein.