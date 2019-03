Hunderte Polizeibeamte haben 22 Wohnungen und Gebäude in Bremen und im niedersächsischen Umland durchsucht. Die Polizei sprach von einem "Schlag gegen die Clankriminalität". Hintergrund seien Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Schlag gegen die #Clankriminalität: Seit den frühen Morgenstunden sind unsere Kollegen im #Einsatz. Etwa 350 Polizisten durchsuchen in #Bremen und #Niedersachsen rund 22 Objekte. Hintergrund sind Verstöße gegen das #Betäubungsmittelgesetz. Weitere Infos folgen in Kürze. pic.twitter.com/YE7GZlXvFm — Polizei Bremen (@BremenPolizei) 26. März 2019

Insgesamt waren rund 350 Beamte im Einsatz. Sie nahmen zwölf Verdächtige vorläufig fest und beschlagnahmten eine Cannabisplantage sowie Vermögenswerte von knapp 1,2 Millionen Euro.

Dem Einsatz, an dem sich Spezialeinsatzkräfte beteiligten, waren laut Polizei mehrmonatige Ermittlungen vorausgegangen. Die Verdächtigen sollen in Bremen und Niedersachsen professionelle Indoorplantagen aufgebaut und mit dem dort erzeugten Cannabis gehandelt haben. Auf ihre Spur führte eine Plantage, die Ende 2017 in einer Bremer Lagerhalle entdeckt worden war.