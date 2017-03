Eisdielen-Prozess in Bremervörde Mutmaßlichen Gaffern droht Haftstrafe

Drei Männer müssen sich in Bremervörde vor Gericht verantworten, weil sie nach einem schweren Autounfall die Arbeiten der Einsatzkräfte massiv behindert haben sollen. In der niedersächsischen Kleinstadt war im Sommer 2015 ein Auto ungebremst in eine Eisdiele gerast. Ein zweijähriger Junge und ein 65 Jahre alter Mann starben.

Bei den drei Angeklagten im Alter von 20 bis 37 Jahren handelt es sich um Brüder. Laut Anklageschrift griffen zwei von ihnen Polizisten und Feuerwehrleute an, verletzten und bedrohten sie. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und versuchte Nötigung vor. Einer der Angeklagten soll einem Polizisten damit gedroht haben, ihn umzubringen.

DPA Der Angeklagte Mohammed A. vor Beginn der Verhandlung im Saal des Amtsgerichts Bremervörde

Die drei Verteidiger forderten zunächst eine Unterbrechung der Verhandlung. Der Prozess müsse an ein anderes Amtsgericht abgegeben werden, da in Bremervörde kein faires Verfahren zu erwarten sei.

Eine erste Verhandlung war im September 2016 kurz nach der Eröffnung ausgesetzt worden, weil die Verteidigung mit Erfolg beantragt hatte, weitere Akten einzusehen. Aus diesem Grund wurde ein Neubeginn des Prozesses notwendig.