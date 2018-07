Brühl Mann darf keine Chips im Freibad essen - und verprügelt Bademeister

Eigentlich ist Brühl ein beschauliches Örtchen in Baden-Württemberg. 14.000 Menschen wohnen in der Gemeinde bei Heidelberg. Im dortigen Freibad ist am Wochenende nun aber ein Badegast brutal ausgerastet.

Weil er keine Chips am Beckenrand essen durfte, hat der Mann den Bademeister verprügelt. Das 28-jährige Opfer erlitt eine Platzwunde, mehrere blutige Kratzer und Prellungen, wie die Polizei mitteilte.

Täter auf der Flucht

Nachdem der Bademeister den Badegast auf das Verzehrverbot hingewiesen hatte, attackierte der den 28-Jährigen mit der Faust ins Gesicht.

Um weitere Schläge zu verhindern, umklammerte das Opfer den Mann. Dieser konnte sich jedoch befreien und schlug und trat weiter zu, so die Polizei. Nachdem mehrere Badegäste dem Opfer zu Hilfe kamen, flüchtete der Täter.

Möglicherweise kommen die Ermittler dem Angreifer aber noch auf die Spur. Zeugen notierten das Kennzeichen des Autos, in dem der Mann floh.