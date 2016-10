Brüssel Mann greift Polizisten mit Messer an

Am Nachmittag sind bei einem Messerangriff in der Brüsseler Gemeinde Schaerbeek zwei Polizisten verletzt worden. Anschließend wurde der Angreifer angeschossen und in Gewahrsam genommen. Das bestätigte das Büro der Generalstaatsanwaltschaft.

Wie der belgische Fernsehsender RTBF berichtet, wurde einer der Polizisten am Hals verletzt, der zweite erlitt Verletzungen im Bauchbereich. Dem Angreifer wurde schließlich ins Bein geschossen, er wurde festgenommen. Während der Aktion wurde ein weiterer Polizist leicht verletzt.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, soll es sich bei dem Angreifer um den 43-jährigen Belgier Hicham D. handeln. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Tat einen terroristischen Hintergrund haben könnte. Details wurden zunächst nicht bekannt.

Bei einer Hausdurchsuchung in Brüssel wurden jedoch weder Waffen noch explosive Stoffe gefunden. Wie die Zeitung "Le Soir" berichtet, soll der Angreifer in der belgischen Armee gedient haben. Demnach wurde er 2009 entlassen, weil er Verbindungen zu Islamisten gehabt haben soll, die nach Syrien gereist seien.

Erst am Morgen hatte eine anonyme Bombendrohung die belgische Hauptstadt in Aufregung versetzt. Für etwa zwei Stunden wurde der Bahnhof Bruxelles-Nord gesperrt. Wenig später gab es jedoch Entwarnung.