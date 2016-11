Bulgarien Ermittler fischen Falschgeld im Millionenwert aus Staudamm

Eine Fälscherbande hat in Bulgarien Falschgeld im Wert von rund 13 Millionen Euro gedruckt. Kurz bevor es in Umlauf gehen sollte, entdeckte die Polizei massenweise falsche 500-Euro-Scheine in einem Unterwasserversteck.