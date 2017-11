Exklusive SPIEGEL-TV-Recherche Im Einsatz mit der Bundespolizei

Die Wohnung, die gestürmt werden soll, liegt im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses. Ganz vorn an der Tür der Mann mit der Ramme. Er atmet tief durch, holt leise Schwung. Eins, zwei, drei, dann ein lauter Knall, eine Blendgranate fliegt. "Polizei, Polizei" brüllen die Männer der "BFE+", der "Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit" der Bundespolizei und nehmen einen Schleuser fest.

Das Besondere an dem Einsatz: Erstmals ließ sich die BFE+, eine Truppe, die nur bei besonderen Gefährdungslagen oder Fahndungen angefordert wird, von einem Kamerateam bei Einsätzen begleiten. Die Aufnahmen sind Teil einer SPIEGEL-TV-Dokumentation über die Bundespolizei. Nie zuvor präsentierte sich die Behörde Journalisten so offen.

Reporter waren mit einer Einsatzhundertschaft beim Fußball unterwegs, begleiteten Beamte bei Grenzkontrollen, dokumentierten die Arbeit von Personenschützern in Kabul - genau einen Tag vor dem verheerenden Bombenanschlag vor der deutschen Botschaft. SPIEGEL TV begleitete Bundespolizisten während des G20-Gipfels in Hamburg, beobachtete Bewerber und Beamte im ersten Dienstjahr.

Unter anderem waren Reporter auch mit dabei, als 110 Bundespolizisten gegen einen Schleuserring vorgingen. Als mutmaßlicher Drahtzieher wurde ein 27-jähriger Iraker festgenommen, der die Abholung der Geschleusten vorbereitet und koordiniert haben soll.

"Über 40.000 Frauen und Männer absolvieren bei uns ihren Dienst an Deutschland. Wir sind zu Wasser, zu Land und in der Luft unterwegs", sagt Bundespolizeipräsident Dieter Romann. Die Reportage zeigt auch eine Behörde am Limit: Im September berichtete der SPIEGEL, dass die Beamten von Januar bis Juli 2,4 Millionen Überstunden angehäuft haben - ein Zuwachs von 35 Prozent. Damals sagte Jörg Radek, der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei: "Dies zeigt, dass die Bundespolizei viel zu wenig Personal hat, um ihre gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen."

Im Sommer wurde eine neue Direktion der Bundespolizei eingerichtet, um von Berlin aus komplexe Einsätze zu steuern - etwa die Reaktion auf mehrere zeitgleich verübte Sprengstoffanschläge. Der Direktion sind die Elitetruppe GSG 9, die Hubschrauberflotte und die Sprengstoffentschärfer unterstellt.

