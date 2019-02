Potenziell ist jeder Autofahrer in Deutschland betroffen: Zur sogenannten Gefahrenabwehr dürfen Polizisten mit speziellen Geräten vom Straßenrand aus die Nummernschilder aller vorbeifahrenden Fahrzeuge mit Ort, Datum, Uhrzeit und Fahrtrichtung erfassen. Diese Daten werden dann mit Fahndungsdaten abgeglichen, um so gesuchte Straftäter aufzuspüren.

Das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, dass die entsprechenden Vorschriften in einigen Bundesländern zum Teil gegen das Grundgesetz verstoßen. Was hat es mit dem Beschluss auf sich, was bedeutet er für die Sicherheitsbehörden - und was für Autofahrer? Antworten auf die zentralen Fragen:

Worum geht es in dem jetzigen Beschluss?

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat Vorschriften zum automatischen Abgleich von Nummernschildern mit Fahndungsdaten in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zum Teil für verfassungswidrig erklärt. Betroffene Autofahrer hatten gegen das Prozedere in diesen drei Bundesländern geklagt.

In den Beschlüssen geht es um den Einsatz sogenannter Automatischer Kennzeichenlesesysteme, kurz AKLS. Diese Geräte kommen in unterschiedlichen Situationen zum Einsatz - etwa zur Sicherung einer Großveranstaltung, um Einbruchserien zu beenden oder bei der Fahndung nach gefährlichen Straftätern.

Wie laufen Polizeikontrollen mit solchen Geräten ab?

Wie genau ein solcher Einsatz abläuft, geht etwa aus der Antwort des Hamburger Senats auf eine Kleine Anfrage hervor: Die Apparate, die mobil am Straßenrand aufgestellt werden, fotografieren dabei jedes vorbeifahrende Auto und lesen die Nummernschilder aus. Wenn es einen Treffer in einer Fahndungsdatenbank gibt, werten Polizisten die Aufnahme an einem Notebook manuell aus - andernfalls werden die Aufnahmen automatisch wieder gelöscht.

DPA AKLS-Einsatz in Frankfurt am Main (Archivbild)

Das Bundeskriminalamt setzte diese Technik dem Innenministerium zufolge erstmals 2012 in größerem Umfang ein - damals nicht auf Grundlage von Polizeigesetzen, sondern wegen der Anordnung von Staatsanwälten in einem konkreten Kriminalfall: Jahrelang hatte ein Unbekannter auf Autobahnen aus seinem Wagen auf andere Fahrzeuge geschossen.

In diesem Fall führte die AKLS-Technologie zum Ziel: Der Täter wurde nach einigen Monaten identifiziert, weil er immer wieder auf den Autobahnabschnitten unterwegs war, auf denen es besonders häufig zu Schüssen kam. 2014 wurde er zu mehr als zehn Jahren Haft verurteilt. Den Einsatz der Kennzeichenleser hatte zuvor der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte geprüft, das Bundesinnenministerium bezeichnete die damals ungewöhnliche Methode wegen der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer als "Ultima Ratio".

Woran stört sich das Verfassungsgericht?

Den jetzigen Beschlüssen zufolge greift der Abgleich aufgenommener Nummernschilder mit polizeilichen Datenbanken grundsätzlich in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ein. Das Vorgehen der Polizei ist demnach nur teilweise gerechtfertigt, die Gründe sind je nach Bundesland verschieden.

Die Richter gehen in ihren Beschlüssen detaillierter auf die Frage ein, ob die informationelle Selbstbestimmung eines Menschen durch das maschinelle Ablesen eines Nummernschilds überhaupt schon beeinträchtigt sein kann. "Der Schutzumfang beginnt bereits auf der Stufe der Gefährdung des Persönlichkeitsrechts", heißt es dazu in einer Mitteilung des Gerichts: "Umfasst sind alle personenbezogenen Daten unabhängig davon, ob sie für sich genommen nur einen geringen Informationsgehalt haben, sensibel oder öffentlich zugänglich sind."

Um welche Gesetze geht es konkret?

In Bayern, wo die umstrittenen Kontrollen etwa für den Grenzschutz vorgesehen sind, geht es um Regelungen des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes. Der Freistaat verfügt dem Beschluss zufolge gar nicht über die nötige Gesetzeskompetenz, um die Kontrollen unmittelbar zum Grenzschutz zu erlauben. Dafür bedürfe es dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zufolge eines hinreichend gewichtigen Anlasses.

Dem genügen demzufolge die aktuell gültigen Vorschriften nicht. Zulässig sei der Kennzeichenabgleich lediglich an Kontrollstellen "zur Verhinderung schwerer Straftaten oder bestimmter versammlungsrechtlicher Straftaten".

Auch an der Regelung in Baden-Württemberg rügte das Verfassungsgericht, dem Land fehle es an entsprechender Gesetzgebungskompetenz. Bei den strittigen Passagen des Landespolizeigesetzes handele es sich um "Regelungen zur Strafverfolgung, für die der Bund die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz hat", heißt es in einer weiteren Mitteilung des Gerichts.

Die hessischen Regelungen zur automatisierten Kennzeichenkontrolle sind demzufolge aus formellen Gründen verfassungswidrig: Ein Gesetz, das in die Versammlungsfreiheit eingreife, müsse den entsprechenden Artikel des Grundgesetzes zumindest auch nennen - so schreibe es das sogenannte Zitiergebot vor. Darüber hinaus seien die Vorschriften nicht in jeder Hinsicht mit Anforderungen vereinbar, die aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz folgen.

Was sind die Folgen der Entscheidung?

Baden-Württemberg und Hessen müssen künftig die Fahndungsdaten enger eingrenzen, mit denen abgeglichen wird. Im Großen und Ganzen können die Vorschriften trotzdem erst einmal in Kraft bleiben - allerdings nur noch für etwa zehn Monate: Sie müssen laut Verfassungsgericht bis spätestens Ende des Jahres nachgebessert werden.

Andere Bundesländer haben den automatisierten Kennzeichenabgleich in ihren Polizeigesetzen ebenfalls vorgesehen. Sie sind vorerst aber nicht betroffen, weil es in dem jetzigen Verfahren nur um die Vorschriften in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg ging. Für Autofahrer dürfte die Wahrscheinlichkeit, von einer Kontrollstelle automatisch erfasst zu werden, also frühestens im kommenden Jahr sinken - wenn überhaupt.

Auswirkungen könnten die Entscheidungen der Verfassungsrichter auch auf bundespolitischer Ebene haben: Die Bundesregierung hatte im November ein Gesetz auf den Weg gebracht, das die automatisierte Nummernschilderfassung zur Kontrolle von Dieselfahrverboten ermöglichen soll. Der Vorstoß stieß auf viel Kritik, die FDP und Grüne nach den Urteil bekräftigten: Verkehrsminister Scheuer solle nun seinen "Gesetzentwurf zur 'Diesel-Rasterfahndung' (...) "unverzüglich einstampfen", sagte der verkehrspolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Oliver Luksic.