Busunglück auf der A9 Polizei durchsucht sächsisches Reiseunternehmen

Nach dem verheerenden Brand eines Reisebusses auf der A9 in Nordbayern haben Ermittler den Sitz des Reiseunternehmens im sächsischen Löbau durchsucht. Das teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof mit. Es seien Unterlagen über den Bus und die beiden Fahrer sichergestellt worden.

Der Bus war am Montag auf Höhe Münchberg auf einen Sattelzug aufgefahren und ausgebrannt. 18 Insassen starben, darunter einer der Fahrer. Der Mitteilung zufolge steht allein dieser Fahrer als möglicher Verursacher der Katastrophe im Fokus der Fahnder.

Drei Opfer noch in Lebensgefahr

Von den 30 Verletzten hätten sieben Leichtverletzte die Krankenhäuser wieder verlassen, teilten die Ermittler mit. Bei drei Menschen bestehe weiterhin Lebensgefahr.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Zwei Sachverständige für Verkehrsunfälle und Brände hätten keine Hinweise darauf gefunden, dass der Reisebus bereits vor dem Aufprall auf den Anhänger gebrannt hat. "Vieles spricht dafür, dass bei dem Bus erst aufgrund der Kollision mit dem Anhänger Feuer ausgebrochen ist", hieß es.

Ob ein technischer Defekt eine Rolle gespielt haben könnte, sagten die Ermittler nicht. Laut dem Inhaber des Busunternehmens "Reimann-Reisen" war der Bus in Löbau losgefahren und hatte in Weißwasser, Senftenberg in Brandenburg und Dresden Fahrgäste aufgenommen. Der Bus sei drei Jahre alt gewesen sein. Bei einer Inspektion im April habe der TÜV an dem Fahrzeug nichts zu beanstanden gehabt. Der Fahrer soll erfahren gewesen sein.