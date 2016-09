Rentner-Rüpel Betrunkener rammt fünf Fahrzeuge und fährt weiter

Im niedersächsischen Celle ist am Sonntagabend ein 73-Jähriger mit seinem Auto gegen einen geparkten Kleinlaster geprallt. Danach schleuderte er laut Angaben der Polizei gegen einen auf der gegenüberliegenden Seite stehenden Bus. Dennoch fuhr er weiter, kollidierte mit zwei geparkten Wagen und beschleunigte anschließend stark. Daraufhin krachte er in ein weiteres Fahrzeug, woraufhin die rechte Vorderachse brach.

Der Rentner verlor den rechten Vorderreifen und fuhr auf der Felge weiter - bis es nicht mehr ging. Die fünf angefahrenen Wagen waren teils schwer beschädigt, der Pkw des 73-Jährigen hatte einen Totalschaden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Der 73-Jährige hatte sich das Heimspiel eines Fußballklubs angeschaut und danach noch weiter getrunken. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren, seinen Führerschein muss er abgeben.

Flucht nach Alkoholkontrolle: Autofahrer schleift Polizisten mit

Im hessischen Korbach ist ein 58-jähriger Autofahrer ebenfalls wegen Trunkenheit am Steuer aufgefallen: Auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle hatte er am Donnerstag einen Polizisten mitgeschleift. Am Freitagabend habe er sich zu erkennen geben, wie die Polizei in Korbach mitteilte.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen erhöhten Alkoholwert bei dem Fahrer fest. Um zu entkommen, beschleunigte der Fahrer. In diesem Moment beugte sich einer der Polizisten ins Fahrzeug und wurde etwa 140 Meter mitgezogen. Dann fiel der Beamte zu Boden; er trug Prellungen und Schürfwunden davon. Der Fahrer muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.