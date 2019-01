Cesare Battisti Früherer italienischer Linksterrorist in Bolivien gefasst

Seit Jahrzehnten ist Cesare Battisti auf der Flucht vor der italienischen Justiz, nun ist der frühere Linksterrorist Fahndern in Bolivien ins Netz gegangen. Das bestätigte ein Berater des neuen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, Filipe G. Martins, am Samstagabend auf Twitter.

Die italienische Zeitung "Corriere della Sera" berichtete, ein Spezialteam von Interpol und italienische Agenten hätten ihn in der bolivianischen Stadt Santa Cruz aufgespürt. Sie seien Battisti bereits seit einer Woche auf den Fersen gewesen.

Vertreter der italienischen Polizei und der Geheimdienste befinden sich nun auf einem Flug in das südamerikanische Land, um die Auslieferung des 64-jährigen Italieners zu erreichen, wie das Innenministerium in Rom mitteilte.

In Italien war Battisti 1993 in Abwesenheit wegen Mordes verurteilt worden. Er soll als Mitglied der Gruppe "Bewaffnete Proletarier für den Kommunismus" Ende der Siebzigerjahre an vier Morden in seiner Heimat beteiligt gewesen sein. Er bestreitet jede Tatbeteiligung.

"Gerechtigkeit für die Angehörigen"

Endlich könnte es für die Angehörigen der Todesopfer von damals "Gerechtigkeit geben", schrieb Italiens Premierminister Giuseppe Conte auf Facebook. "Unsere Gefängnisse hier warten auf ihn." Der Staat habe den Familien "die Festnahme und Auslieferung von Cesare Battisti" geschuldet. Seit mehr als 40 Jahren habe man auf diesen Tag gewartet.

Unter dem sozialistischen Präsidenten François Mitterrand hatte Battisti in den Neunzigerjahren in Frankreich Zuflucht vor der italienischen Justiz gefunden und sich eine Existenz als Schriftsteller aufgebaut. Als der konservative Präsident Nicolás Sarkozy ihn 2004 an Italien ausliefern wollte, floh Battisti nach Brasilien.

Dort hatte er sich jahrelang unter dem Schutz linksgerichteter Präsidenten einer Auslieferung nach Italien entzogen. Brasiliens neuer rechtsradikaler Präsident Jair Bolsonaro hatte Italien aber bereits vor seiner Wahl Ende Oktober die Auslieferung Battistis in Aussicht gestellt. Mitte Dezember wurde dann Haftbefehl gegen Battisti erlassen, seither fehlte von ihm jede Spur.