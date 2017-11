Gerhard Mauz im Manson-Prozess (4) Die Ballade von der Rückkehr der verlorenen Tochter - "Sind Sie jetzt ein Engel?"

DER SPIEGEL 34/1970

Smog über der Stadt bei 37 Grad Celsius, im März hat es zuletzt geregnet, der Saal schmeckt nach desodorierten Menschen im Fegefeuer, und Irving Kanarek, Mansons Verteidiger, gebärdet sich wie ein kalifornischer Savonarola. Mit "Sie liebten ..." hat er ein neues Kapitel seines Filibuster-Kreuzverhörs eröffnet, und nun folgt ein "Und dann liebten Sie ..." einem "Und dann liebten Sie ..." auf das andere. Sie liebte Charlie, dann hat sie Tex geliebt, dem folgte Larry, es schloß sich Guy an, die Namen reihen sich wie schwarze Perlen.

Linda Kasabian kann nur bestätigen, sie hat zu jedem Namen "ja" zu sagen, sie haucht ein "Ja" ums andere ins Mikrophon. Doch irgendwann nach einem "Ja", wer weiß noch, dem wievielten, kommt sie dem nächsten "Und dann liebten Sie ..." zuvor. "Ich habe alle geliebt", sagt sie. Sie sagt das nicht vorlaut oder trotzig, weder zurechtweisend noch abwehrend. Sie sagt das ganz beiläufig, so wie Mephisto "Ihr Mann ist tot und läßt Sie grüßen" einstreut. Mr. Kanarek erstarrt in seiner Savonarola-Attitude, unterdrücktes Gelächter gluckert, weitere Namen werden der Zeugin nicht vorgehalten.

Die Ballade von der Rückkehr der verlorenen Tochter erreichte am Donnerstag vergangener Woche ihren ersten Höhepunkt. Linda Darlene, verehelichte Kasabian, geschiedene Peasley, geborene Drouin, 21 Jahre alt und Mutter von zwei Kindern, wurde von Richter Older außer Verfolgung gesetzt. Über den ersten Akt ihres Auftritts als Kronzeugin war der Vorhang noch nicht gefallen, doch länger durfte ihr das Honorar nicht vorenthalten werden.

Das Honorar ist fürstlich. In Italien wirft begeistertes Opernpublikum mitunter Blumen während der Vorstellung auf die Bühne. In Los Angeles trug man sieben Leichen aus Linda Kasabians Biographie hinaus, und kein Geistlicher hat sie begleitet. Wer erinnert sich schon, eine phantastische Koloratur noch im Ohr, des Eintrittspreises.

Linda Kasabians Auftritt als Kronzeugin, er hat erst begonnen, er wird fortgesetzt werden, wann immer der Anklage oder der Verteidigung eine weitere Befragung nützlich scheint, war sein Honorar wert - vorausgesetzt, man findet sich damit ab, daß eine Nation von nicht ganz geringem Anspruch mit Straffreiheit dafür zahlt, strafen zu können.

AP Kronzeugin Kasabian

Linda Kasabian konnte die Rolle der Kronzeugin freilich so perfekt nur in einer Aufführung gelingen, in der neben ihr auch eine Fülle anderer Akteure als ihre Freunde oder Widersacher auftraten; kein Star ohne Ensemble. Als Parteien stehen sich Anklage und Verteidigung in Amerika unter einem Richter gegenüber, der den Ablauf der Sitzung reguliert und zuletzt zwölf Geschworene um ihr "schuldig" oder "nicht schuldig" ersucht. Das ist eine Szenerie, in deren Mitte der Kronzeuge - und abgeschwächt natürlich jeder Zeuge - zum Star wird oder untergeht. Für den Kronzeugen, angegriffen und von Fallen umstellt oder umworben und sorglich zur erwünschten Antwort geleitet, ist nichts so wichtig wie die Behauptung seiner Rolle und nichts so bedeutungslos wie die Wahrheit.

Verteidiger Kanarek, dem Unsäglichen, ist eine Frage gelungen, der Einspruch von Ankläger Bugliosi verworfen worden: Ankläger Stovitz stellt sich an die Schranke, die das Gericht von der Öffentlichkeit trennt, und lacht strahlend eine Person im Publikum an, einen Bekannten, es kann auch ein zufällig Bekannter sein. Stovitz lacht und strahlt, er nickt dem Bekannten oder auch nur zufällig Bekannten zu. Alles ist in Ordnung, es läuft ausgezeichnet, Kanarek mag meinen, ihm sei etwas gelungen, doch er wird schon sehen, wohinein er getappt ist. Stovitz stellt sich schräg an die Schranke, die Jury soll ihn sehen. Er lacht und strahlt auch noch auf dem Rückweg zu seinem Platz. Er dreht sich noch einmal um, nickt ein weiteres Mal dem Bekannten oder zufällig Bekannten zu. Auch die Kronzeugin soll sehen, wie zufrieden Ankläger Stovitz mit dem Stand der Dinge ist.

Verteidiger Fitzgerald feuert eine Serie von Fragen ab, die von der Kronzeugin nur mit "ja" beantwortet werden können. Immer schneller fragt Fitzgerald, sieben-, acht-, neun-, zehnmal. Irgendwann, auf die zwölfte Frage etwa, wäre "Ja" die falsche Antwort, müßte der Kronzeuge, der den Boden unter den Füßen längst verloren hat, genauso schnell, wie es ihm aufgezwungen wurde, wie es der Rhythmus von Frage und Antwort nun ist, sich etwas anderes als ein weiteres "Ja" einfallen lassen.

AP Charles Manson

Da geht ein Kronzeuge unter - oder er wird zum Star wie Linda Kasabian. Die antwortet Fitzgerald auf seine immer schnelleren Fragen viermal mit "Ja". Dem fünften "Ja" aber fügt sie ein "in der Tat" zu. Die sechste Frage beantwortet sie mit "Doch, möchte ich meinen," Frage sieben und acht erhalten wieder ein "Ja". Doch auf die neunte Frage antwortet Linda Kasabian, die Herausgeforderte: "Könnten Sie Ihre Frage bitte noch ein mal wiederholen?"

Der Kronzeuge behauptet sich nicht mit der Wahrheit, sondern durch Gespür; dadurch, daß er seine Rolle, die des Kronzeugen, durchhält; die Rolle einer Person also, die auf die Absicht des Fragestellers reagiert; die ihr nachkommt, wenn der Ankläger, der Geschäftspartner, fragt und sich entzieht, wenn der Feind, der Verteidiger, gefragt hat.

Der Versuch, den amerikanischen Strafprozeß durch Zuweisung von Rollen zu versachlichen, ist am Ende. Die Rollen beherrschen die Akteure. Das Idol "Waffengleichheit" ist nur noch das Denkmal eines überrundeten Fortschritts. Die Waffen können noch so gleich sein: Wo in Strafsachen - wie gerade im amerikanischen Strafprozeß - gekämpft wird, geht nichts mehr; geht nur noch eine Theatervorstellung vor sich. Der Strafprozeß als Parteienkampf ist vorüber. In ihm unterliegt heute vor allen anderen die Wahrheit. Auch die Jury ist nur noch eine Farce. Sie war einmal der Versuch, Emotionen zu überwinden. Heute ist die Jury nur noch ein Mittel, Emotionen durchzusetzen, deren Existenz geleugnet wird.

Präsident Nixons Äußerung, Manson sei schuldig, beschäftigt noch immer die Gemüter. Doch auf falschem Weg war der Präsident nicht, als er auf die Presse zielte, die Manson unerwünschte Aufmerksamkeit widmet, und statt der Presse die Ruine des fair trial traf. Die amerikanische Presse berichtet über Strafprozesse, wie sie über Sport, über Spiel und Kampf berichtet. Sie beschäftigt, wer gewinnen und wer verlieren wird. Die Berichterstattung entspricht also nur zu sehr dem Strafprozeß. Präsident Nixon, der Unermüdliche, hat sich auch als Kinogänger geäußert und über das zähe Leben der Western gewundert. "Doch schließlich kam das Gesetz", sagte er in diesem Zusammenhang, "und das Gesetz war wichtig, damit Schuldige nicht nur angeklagt, sondern auch darauf geachtet wurde, daß sie einen ordentlichen Prozeß bekamen." Ein wenig weiter nur - und der Präsident stünde vor der Tatsache, daß heute auch der ordentliche Prozeß nicht mehr ausreicht. Daß vielmehr der Strafprozeß ein nicht durch Kampf, sondern durch gemeinsame Anstrengung, durch Beratung zu erreichendes Ziel haben muß.

Die juristische Szene der Vereinigten Staaten bescherte in der vergangenen Woche im Hintergrund des Manson-Prozesses Überraschungen. Die Justiz ist derzeit die nationale Feuerwehr. Überall wird sie angerufen und beschworen. Die Justiz, die nationale Feuerbrigade, hat zu löschen. Doch zum erstenmal seit langer Zeit hat sie sich in der vergangenen Woche gegen die Ansprüche zur Wehr gesetzt, denen sie ausgesetzt ist. Kein Geringerer als Warren Burger, der Chef des Obersten Bundesgerichtes, widersprach der Forderung nach Allgegenwärtigkelt der Gerichte. Burger setzte sich auch mit drastischen Worten für die Reform des schmählich darniederliegenden Strafvollzuges ein. Der nahezu unerträgliche Manson-Prozeß findet also immerhin vor dem fernen Hintergrund eines Erwachens statt.

Gelegentlich drang die Verteidigung im Manson-Prozeß durch Lindas organisiertes Rollenverhalten zu jenem vagen, unheilträchtigen Brei von einem Weltbild vor, in dem die Manson-Familie lebte und in dem auch Linda noch befangen ist. "Zuerst haben Sie geglaubt, Mr. Manson sei Jesus Christus und Sie, so sagen Sie, hielten sich für eine Hexe", lamentierte Verteidiger Hughes, um fortzufahren: "Heute behaupten Sie, Mr. Manson sei der Teufel. Was ist nun mit Ihnen? Sind Sie jetzt ein Engel?"

Beim Abzählen wird man nicht an einen Engel zuviel geraten. Allenfalls könnte einem Betrachter die Verteufelung auffallen, die im Manson-Prozeß den Gipfel erreicht; eine Verteufelung, die nichts ist als der Versuch, Probleme auszutilgen, statt ihre Lösung zu versuchen. Linda korrigierte Verteidiger Hughes: Mr. Manson sei heute in ihren Augen ein teuflischer Mensch. Linda ist gerettet. Nach ihren Gefühlen für die angeklagten Freunde von gestern befragt, äußerte sich Linda herzlich. Sie wünsche nichts sehnlicher, als daß die Angeklagten an ihrer Stelle säßen und auch die volle Wahrheit sagten wie sie. Nur ist der Platz des Kronzeugen bereits besetzt ...

Im Kreuzverhör durch Verteidiger Hughes hat sich Linda als eine Expertin in Rauschgiften erwiesen. Hughes zog sie in ein Gespräch unter Sachverständigen. Sie kannte alles von LSD bis Meskalin, Speed, Kokain und "Zauberpilze" eingeschlossen. Gickelnd genoß sie es, einmal wieder mit einem Kenner zu sprechen. Nicht als Hexe, doch wenigstens als Kräuter-Gin präsentierte sich Linda der verstörten Jury für ein paar Stunden. Doch die kam über den Schrecken sichtlich schnell hinweg.

Zu ihren Kindern will Linda als nächstes eilen, zu ihrer Familie. Familie ist gut, Familie ist ein keimfreies Zauberwort, man darf es mit ihm nur nicht übertreiben, wie Charles Manson. Andererseits darf man mit ihm getrost so umspringen, wie die geschiedenen oder getrennt lebenden Eltern der Manson-Mädchen.

So ist das nun einmal im Manson-Prozeß in Los Angeles.