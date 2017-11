Vorwürfe sexueller Belästigung US-Sender CBS feuert TV-Legende Charlie Rose

CBS News hat auf die Vorwürfe gegen TV-Moderator Charlie Rose reagiert. Der US-Sender hat sich von dem Moderator getrennt, nachdem der 75-Jährige zunächst suspendiert worden war. Acht Frauen hatten Rose vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben. Er soll die Frauen mehrfach begrapscht und vor einigen nackt posiert haben.

Der CBS-News-Präsident David Rhodes sagte zur Begründung für die Entlassung, es gebe nichts Wichtigeres, als einen sicheren und professionellen Arbeitsplatz für die Angestellte zu gewährleisten.

Rose moderierte politische Talkshows und gilt als eines der bekanntesten TV-Gesichter Amerikas: Er interviewte unter anderem Baschar al-Assad, die Obamas, Wladimir Putin, aber auch Christoph Waltz, Quentin Tarantino, Tom Hanks und Leonardo DiCaprio.

Die Vorwürfe, die die "Washington Post" zuerst veröffentlicht hatte, wurden allesamt von Frauen erhoben, die Teil seiner Late-Night-Show waren. Rose war zudem Co-Moderator der CBS-"Morning Show".

Schritt war nötig, um Glaubwürdigkeit des Senders zu wahren

Es würde jetzt oft als Entschuldigung für Verhalten wie das von Rose angeführt, dass die Zeiten früher anders gewesen seien, sagte Sender-Chef Rhodes und führte fort: "Niemand wird in der Lage sein, die Vergangenheit ungeschehen zu machen. Aber was einmal akzeptiert worden ist, sollte niemals akzeptabel sein."

Rhodes wies darauf hin, dass CBS in den vergangenen zwei Jahren viel über sexuelles Fehlverhalten in anderen Medienhäusern berichtet hatte. Um die Glaubwürdigkeit seines Senders wahren zu können, sei dieser konsequente Schritt nötig gewesen.

Rose ist ein weiterer in einer ganzen Reihe sehr prominenter Männer, die wegen möglicher sexueller Übergriffe in Verruf geraten sind. Zuletzt waren Vorwürfe gegen den demokratischen Senator und früheren Entertainer Al Franken sowie gegen den republikanischen Senatskandidaten in Alabama, Roy Moore, laut geworden. Seit die "New York Times" über den Fall Harvey Weinstein berichtet hatte, gab es eine Flut von Anschuldigungen gegen Männer in allen möglichen Branchen. Auch die Fernsehmacher Roger Ailes und Bill O'Reilly von Fox News hatten ihre Jobs nach Vorwürfen verloren.

Rose hatte nach den Vorwürfen ein Fehlverhalten eingestanden. "Ich habe mich zeitweise taktlos verhalten und übernehme dafür die Verantwortung." Er glaube jedoch nicht, dass alle Vorwürfe korrekt seien. Er verstehe aber den "Schmerz", den betroffene Frauen empfunden hätten und empfinde deshalb vor Frauen einen "neuen Respekt" - eine Äußerung, für die er bereits scharf kritisiert wurde.