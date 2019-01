Im Fall des im August 2018 getöteten Daniel H. hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz Anklage erhoben. Sie wirft Alaa S. unter anderem gemeinschaftlichen Totschlag vor. Er soll Ende August während eines Streits mit einem Messer auf Daniel H. eingestochen haben. Der 35-Jährige starb unmittelbar nach der Tat.

Alaa S. ist syrischer Staatsbürger und sitzt seit Ende August in Untersuchungshaft. Ein weiterer Tatverdächtiger, ein Iraker, ist nach wie vor auf der Flucht. Nach ihm wird seit Monaten mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Auch er soll mit einem Messer auf Daniel H. eingestochen haben.

Das Tötungsdelikt war der Anlass für zahlreiche Demonstrationen in Chemnitz, die teilweise in Gewalttätigkeiten mündeten (lesen sie hier mehr darüber). Mehrere Rechtsradikale wurden in Schnellverfahren wegen Zeigens des Hitlergrußes verurteilt.

