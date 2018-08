Haftbefehl geleakt Dresdener Justizbeamter suspendiert

Ein Dresdener Justizvollzugsbeamter hat offenbar den Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen im Fall Chemnitz fotografiert und veröffentlicht. Der Anfangsverdacht habe sich derart erhärtet, dass dem Mann mit sofortiger Wirkung vorläufig die Führung der Dienstgeschäfte verboten werde, teilte das Sächsisches Staatsministerium der Justiz mit.

Über weitere Maßnahmen müsse im Verlauf beziehungsweise nach Abschluss der strafrechtlichen Ermittlungen entschieden werden.

Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass ein 39-Jähriger die Tat gestanden habe. Dem Bericht zufolge seien die beiden Männer, die einen 35-Jährigen in Chemnitz getötet haben sollen, am Montag in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert worden. Der Justizvollzugsbeamte habe dann nach eigener Aussage den Haftbefehl, der im Zugangsbereich ausgelegen habe, abfotografiert.

"Es wurde so viel in den Medien über die Tat und deren Hintergründe spekuliert. Polizei und Justiz haben kaum Informationen gegeben. Ich wollte wissen, was wirklich passiert ist", sagte er dem Bericht zufolge zur Begründung. 24 Stunden später habe er nach eigenen Angaben das Foto per Handy an Kollegen, Freunde des erstochenen Daniel H. und die rechtsradikale Gruppierung "Pro Chemnitz" gesendet.

Justizminister Sebastian Gemkow bezeichnete die Weitergabe als verantwortungslos. Das Bild des Haftbefehls war tausendfach im Internet geteilt worden. Die Dresdener Staatsanwaltschaft hatte Ermittlungen aufgenommen.

Am Mittwoch seien zahlreiche Objekte durchsucht worden, hieß es vom Justizministerium. Die Ermittlungen hätten sich bald auf die Justizvollzugsanstalt Dresden konzentriert. "Die Staatsanwaltschaft Dresden hat seit gestern umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt, so dass ich davon ausgehe, dass der Fahndungsdruck auf den betroffenen Bediensteten derart hoch war, dass er sich jetzt stellte", sagte Gemkow.

Am Sonntag war in Chemnitz ein 35-jähriger Mann durch Messerstiche getötet worden. Ein 22 Jahre alter Iraker und ein Syrer, 23, sitzen als Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Nach der Tat zogen überwiegend rechte Demonstranten durch die Stadt, hetzten gegen ausländisch aussehende Passanten, einige wurden angegriffen.