Sie wurde Dutzende Male an und um Flughäfen geschnappt, in einigen Fällen schaffte sie es jedoch auch an Bord: Eine notorische blinde Passagierin ist in Chicago zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Marilyn Hartman hatte zugegeben, im vergangenen Jahr ohne Ticket von Chicago nach London geflogen zu sein, nachdem sie sich am Sicherheitspersonal vorbeigeschlichen hatte.

Hartmann bekannte sich des Hausfriedensbruchs schuldig. Ursprünglich hatte ihr die Staatsanwaltschaft unter anderem schweren Diebstahl und Einbruch vorgeworfen. Vor Gericht bat sie die Flughäfen für die verursachten Probleme um Entschuldigung. Die 67-Jährige ging einen sogenannten Plea Deal mit der Justiz ein. Teil dieser Vereinbarung ist, dass sie Chicagos Flughäfen O'Hare und Midway nicht mehr ohne Ticket betreten darf.

Im Januar 2018 war es Hartman den Behörden zufolge gelungen, an zwei Mitarbeitern der British Airlines vorbeizugehen, die gerade andere Passagiere überprüften. Sie sei in einen kleinen Raum gelaufen und habe dann schnell die Zollabfertigung und einen Grenzschutzbeamten passiert, der gerade Pässe kontrolliert hätte.

Nach ihrem London-Trip wurde Hartman festgenommen, kurz darauf kam sie auf Kaution wieder frei. Als sie jedoch erneut am Flughafen O'Hare entdeckt wurde, kam sie wieder in Gewahrsam - dieses Mal, ohne dass eine Kaution festgelegt wurde. Später wurde die Frau für verhandlungsunfähig befunden.

Hartman verbrachte einige Zeit in einer staatlichen psychiatrischen Einrichtung, im Juli kam sie in ein Rehabilitationszentrum in Chicago. Die Mitarbeiter stellten ihr einen sehr positiven Bericht aus. "Ich bin wirklich stolz auf den Fortschritt, den Sie gemacht haben", sagte Richterin Peggy Chiampas. Die Einrichtung will Hartmann bei der Suche nach einem dauerhaften Wohnsitz behilflich sein.