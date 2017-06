Anschlag in China Selbstgebastelte Bombe löste Explosion am Kindergarten aus

Die tödliche Explosion am Eingang zu einem Kindergarten in Ostchina ist durch eine selbstgebastelte Bombe ausgelöst worden. Bei dem Bombenanschlag sei auch ein mutmaßlicher Attentäter gestorben, teilten Ermittler mit. Die Polizei spricht von einem Verbrechen.

Bei dem Anschlag in Xuzhou in der Provinz Jiangsu kamen mindestens acht Menschen ums Leben, 65 weitere wurden verletzt. Acht von ihnen sind laut Stadtverwaltung in einem kritischen Zustand. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden.

Die Explosion ereignete sich am Donnerstag am Chuangxin Kindergarten im Kreis Fengxian. Zwei Menschen seien direkt vor Ort ums Leben gekommen, sechs weitere im Krankenhaus gestorben. Wie die Behörden berichteten, hatte der Kindergarten zum Zeitpunkt der Explosion noch nicht geschlossen - sodass keine auf der Straße wartenden Kinder und Angestellte der Tagesstätte unter den Opfern seien.

In ersten Berichten hieß es, dass Eltern am Nachmittag am Eingang auf die Kinder warteten, um sie abzuholen. In Videos im Internet waren auch verletzte Kinder zu sehen. Ob sie den Kindergarten besuchten, ist offen.

Video: Explosion vor Kindergarten - Polizei spricht von Verbrechen