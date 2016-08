Nach Notruf einer Frau: Polizei nimmt US-Sänger Chris Brown fest

Die Polizei in Los Angeles hat eigenen Angaben zufolge den amerikanischen Musiker Chris Brown in dessen Haus festgenommen. Er wird demnach verdächtigt, eine Frau mit einer tödlichen Waffe bedroht zu haben.

Der Festnahme war ein stundenlanger Polizeieinsatz auf und in dem Anwesen des 27-Jährigen vorausgegangen: Fernsehteams filmten die Szenen aus der Luft mit, die Website "TMZ" strahlte sie live aus.

In einem Interview mit der Klatsch-Seite gab die Frau an, sie habe die Villa des Rappers besucht und dort gefeiert. Dann sei ein Streit mit einem anderem Gast eskaliert: Sie habe die Diamant-Kette von einem Mitglied aus Browns Entourage bewundert, da sei der Rapper ausgerastet. Brown habe ihr befohlen, das Haus zu verlassen und sie dabei mit einer Pistole bedroht, sagte die Frau. Daraufhin habe sie die Polizei alarmiert.

Auch mit der "Los Angeles Times" sprach die Frau über den Vorfall. Brown habe mit der Waffe direkt in ihr Gesicht gezielt. Als sie das Haus verlassen wollte, sei sie dazu aufgefordert worden, ein Schriftstück zu unterzeichnen und sich damit zu verpflichten, über das Geschehen zu schweigen. Sie habe sich geweigert.

AP Polizeieinsatz bei Browns Haus

Brown selbst bestreitet die Vorwürfe. Während die Polizei noch einen Durchsuchungsbefehl für sein Anwesen erwirkte, veröffentlichte er bei Instagram Videos, in denen er seine Unschuld beteuert und gegen Polizei und Medien austeilt.

"Wenn ihr mit eurem Durchsuchungsbefehl für was auch immer hier ankommt, werdet ihr nichts sehen, ihr Idioten", sagte Brown in einem der Videos. Er spielte zudem auf die jüngsten Vorwürfe gegen die US-Polizei im Zusammenhang mit Übergriffen gegen Afroamerikaner an: "Ihr seid die schlimmste Bande der Welt, die Polizei".

Brown war 2009 nach einem Angriff auf seine damalige Freundin Rihanna wegen Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe sowie gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. 2014 verstieß er gegen die Auflagen und saß mehrere Monate im Gefängnis.