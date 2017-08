Überblick Hier kam es zu Anschlägen mit Fahrzeugen

Bei einem Terroranschlag auf Barcelonas berühmter Flaniermeile Las Ramblas hat es am Donnerstagabend nach offiziellen Angaben Tote und zahlreiche Verletzte gegeben. Der Täter fuhr mit einem Lieferwagen im Zickzackkurs durch die Fußgängerzone - ein sich wiederholendes Muster. Zuletzt haben Attentäter immer wieder Fahrzeuge als Waffe benutzt:

Charlottesville, USA, 12. August 2017: Am Rande einer Kundgebung von Hunderten Mitgliedern verschiedener rassistischer Gruppen kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten. 15 Menschen wurden verletzt. Danach fuhr ein mutmaßlicher Rechtsextremist mit einem Auto in eine Ansammlung von Gegendemonstranten und rammte zwei Fahrzeuge. Eine 32-jährige Frau starb, weitere 19 Menschen erlitten teils schwere Verletzungen.

London, 18. Juni 2017: Der Waliser Darren Osborne steuerte in der Nacht kurz nach Ende des Abendgebets einen Lieferwagen in eine Menschenmenge nahe der Moschee Finsbury Park. Mindestens acht Menschen wurden so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurden.

Stockholm, 7. April 2017: Ein gekaperter Lastwagen rast in einer Einkaufsstraße erst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus. Fünf Menschen werden getötet, 15 verletzt. Die Polizei nimmt einen 39-jährigen Usbeken unter Terrorverdacht fest.

London, 22. März 2017: Der Attentäter Khalid Masood steuert ein Auto absichtlich in Fußgänger auf einer Brücke im Zentrum Londons. Er tötet drei Menschen, anschließend ersticht er einen Polizisten auf dem Gelände des britischen Parlaments. Er selbst wird von Sicherheitskräften erschossen. Ein weiteres Opfer stirbt gut zwei Wochen später an den Folgen seiner Verletzungen.

Berlin, Dezember 2016: Kurz vor Weihnachten wird die deutsche Hauptstadt Ziel eines Terroranschlags. Zwölf Menschen sterben, als ein Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) einen gekaperten Lastwagen in einen Berliner Weihnachtsmarkt steuert. Wenige Tage später wird der 24 Jahre alte Tunesier Anis Amri bei einer Polizeikontrolle nahe Mailand erschossen.

Nizza, Juli 2016: Der Attentäter, der 31 Jahre alte Tunesier Mohamed Lahouaiej Bouhlel, rast mit einem Lkw auf dem Strandboulevard Promenade des Anglais in Nizza in eine Menschenmenge. 86 Menschen sterben. Der IS ist nach Angaben seines Verlautbarungsorgans Amak für den Anschlag verantwortlich.