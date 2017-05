"Costa Concordia"-Urteil bestätigt Unglückskapitän Schettino muss ins Gefängnis

Im Berufungsprozess gegen den Ex-Kapitän der havarierten "Costa Concordia" hat das höchste Gericht Italiens sein Urteil gesprochen: Francesco Schettino muss italienischen Medienberichten zufolge für 16 Jahre ins Gefängnis. Damit bestätigte das Gericht die Entscheidung eines Berufungsgerichtes.

Im Februar 2015 war Schettino wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung zu 16 Jahren und einem Monat Haft verurteilt worden. Er hatte das Schiff mit mehr als 4000 Passagieren im Januar 2012 zu nah an eine Insel vor der toskanischen Küste gesteuert. 32 Menschen starben. Schettino hatte die "Costa Concordia" nach dem Unglück in einem Rettungsboot verlassen, obwohl noch Menschen an Bord waren.

Nachdem Staatsanwaltschaft und Verteidigung Berufung eingelegt hatten, kam der Fall im Mai 2016 vor das Berufungsgericht in Florenz. Die Richter bestätigten den Schuldspruch. Doch Schettino ging erneut dagegen vor - auch die Staatsanwaltschaft legte erneut Berufung ein. Die Ankläger forderten 26 Jahre Haft für Schettino.

