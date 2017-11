Cuxhaven Autofahrer fuhr nach Diskostreit in Fußgänger

Ein Autofahrer hat vor einer Diskothek in Cuxhaven sechs Menschen angefahren und verletzt. Der 29-Jährige lenkte einen Kleinwagen in die Gruppe. Wahrscheinlich handelte der Mann dabei bewusst: "Die Ermittlungen haben ergeben, dass vermutlich ein Streit in beziehungsweise vor einer Cuxhavener Diskothek in Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnte", teilte die Polizei mit.

Die Ermittlungen gingen zwar weiterhin in alle Richtungen, schreibt die Polizei weiter in einer Mitteilung: "Ein politischer Tathintergrund ist aber nach derzeitigem Stand der Dinge eher auszuschließen." Zeugen hatten nach dem Unfall ausgesagt, dass der Mann die Passanten mit Absicht angefahren habe. Auch zu den Streitigkeiten gab es Zeugenaussagen.

Täter von Zeugen festgehalten

Nach Polizeiangaben wurden vier Menschen schwer und zwei weitere leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Kliniken gebracht und sollten noch am Sonntag befragt werden. Am Nachmittag konnten fünf von ihnen laut Polizei das Krankenhaus wieder verlassen. Der sechste Verletzte muss demnach weiter stationär behandelt werden, Lebensgefahr besteht aber nicht.

Der 29-jährige Fahrer des Kleinwagens war nach der Kollision mit der Menschengruppe am frühen Sonntagmorgen weitergerast und nach etwa 300 Metern auf einem Platz gegen einen Poller geprallt. Dort wurde er von Zeugen festgehalten, bis die Polizei eintraf. Anschließend wurde der vorläufig Festgenommene auf der Wache befragt.

Der Mann befindet sich nach wie vor in polizeilichen Gewahrsam. Ob er dem Haftrichter vorgeführt wird, wird sich erst am Montag entscheiden. Er soll bei seiner Tat unter Alkoholeinfluss gestanden haben, genaue Ergebnisse werden aber ebenfalls frühestens am Montag erwartet. Sein Auto wurde sichergestellt.