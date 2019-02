In Dänemark nahm eine junge Mutter ihrem kleinen Sohn jahrelang Blut ab und brachte ihn so in Lebensgefahr. Wegen dieser Misshandlungen hat ein Gericht im westdänischen Herning die Frau zu vier Jahren Haft verurteilt.

Ihren Beruf darf die 36-jährige Krankenschwester dem Urteil zufolge nicht mehr ausüben, sie verzichtete auf eine Berufung. Laut Anklage hatte die Frau mit der Blutentnahme begonnen, als ihr Sohn elf Monate alt war. Fünf Jahre lang führte sie die Maßnahme wöchentlich von neuem durch, bis sie im September 2017 festgenommen wurde - mit einem Blutbeutel noch in der Hand.

Nach seiner Geburt litt der Junge zwar an einer Darmerkrankung, doch konnten sich die Ärzte den Blutmangel damit nicht erklären. Vor Gericht sagte die Frau aus, sie verstehe ihr Verhalten selbst nicht. Es sei keine bewusste Entscheidung gewesen, sondern sei nach und nach so gekommen. Das Blut habe sie jeweils in die Toilette gegossen und die Spritzen in den Müll geworfen.

Die Täterin ist wohl selbst krank

Mediziner, die den Jungen behandelten, verdächtigten schließlich die Mutter und alarmierten die Polizei. Ermittler filmten die Frau daraufhin heimlich und überführten sie so.

Experten glauben, dass die Frau unter dem sogenannten Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leidet. Eltern mit dieser psychischen Erkrankung täuschen bei ihrem Kind schwere Krankheiten vor oder verursachen diese selbst, um sich dann öffentlich besonders liebevoll und aufopfernd um das Kind zu kümmern (mehr über diese Krankheit erfahren Sie hier).

Die 36-Jährige verbreitete in sozialen Netzwerken von sich das Bild einer alleinerziehenden Mutter, die rührend um ihren kranken Sohn kämpft. Der heute Siebenjährige lebt inzwischen beim Vater.