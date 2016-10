Dänemark Polizei verhaftet Verdächtigen nach Bombendrohungen

Die dänische Polizei hat nach etlichen Bombendrohungen einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann aus Slagelse auf Seeland im Osten Dänemarks soll am Montag per E-Mail Drohungen an Flughäfen, Einkaufszentren, Krankenhäuser und Universitäten im ganzen Land geschickt haben, teilte die Polizei mit.

Mehreren dänischen Zeitungsberichten zufolge soll es sich um einen 28-Jährigen handeln. Der Mann sei der Polizei bereits bekannt. Er soll psychische Probleme haben, berichtete unter anderem die "Jyllands Posten" unter Berufung auf einen Polizeisprecher.

Zum Motiv des Mannes konnte die Polizei demnach nichts sagen. Der Verdächtige soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Am Nachmittag waren die Flughäfen Århus und Roskilde sowie zwei Einkaufszentren auf Seeland evakuiert worden. Bomben hatten die Ermittler nicht gefunden. Nach einigen Stunden konnten die Flughäfen wieder öffnen.

In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen erhielten der Flughafen, ein Krankenhaus, drei große Einkaufszentren und zwei Universitäten Drohungen. Hier entschied sich die Polizei gegen eine Evakuierung. Die involvierten Behörden hätten die Drohungen als grundlos bewertet, hieß es.