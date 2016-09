Dänemark Unbekannte werfen Steine auf Krankenwagen

Unbekannte haben einen Krankenwagen im dänischen Aalborg von einer Fußgängerbrücke aus mit Steinen beworfen. In dem Fahrzeug habe sich ein Herzinfarkt-Patient befunden, berichtete die Polizei in der Region Nordjütland.

Außerdem warfen die Täter Steine auf ein Auto mit einer 69-jährigen Frau am Steuer. In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Der Fahrer des Krankenwagens bemerkte nach seiner Ankunft am Krankenhaus die Delle im Dach seines Fahrzeugs.

Frau aus NRW getötet

Die 69-Jährige und ein anderer Zeuge hätten drei bis fünf Jugendliche auf der Brücke gesehen, hieß es. Nach ihnen fahndet die Polizei nun. "Mit ihnen wollen wir natürlich gern sprechen, damit wir ihre Rolle klären können", sagte ein Polizeisprecher.

Im August hatten unbekannte Betonklotz-Werfer auf einer dänischen Autobahn eine Frau aus Nordrhein-Westfalen getötet. Die 33-Jährige war mit ihrer Familie unterwegs, als die Täter von einer Brücke aus den Klotz auf das fahrende Auto warfen.

Der Ehemann der Frau wurde schwer verletzt, der fünfjährige Sohn kam mit Schrammen davon. Seither gab es in Dänemark mehrere ähnliche Vorfälle.