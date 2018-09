In der US-Metropole Dallas hat eine weiße Polizistin einen unbewaffneten schwarzen Mann in dessen eigener Wohnung erschossen. Wenige Wochen nach dem Vorfall haben die Behörden Amber G. nun aus dem Dienstverhältnis entlassen.

Der tödliche Vorfall ereignete sich Anfang September nach Dienstende der Polizistin. Offiziellen Angaben zufolge ging G. noch in Uniform versehentlich in das Apartment von Botham J. in einer gehobenen Wohnanlage von Dallas. Laut der Zeitung "Dallas Morning News" irrte G. sich in der Etage und steuerte die Wohnung über ihrer eigenen an.

Die Tür sei unverschlossen und das Licht aus gewesen, heißt es in dem Bericht. Als G. einen Menschen in der Dunkelheit gesehen habe, habe sie ihre Waffe gezogen und das Feuer eröffnet, weil sie von einem Einbrecher ausgegangen sei. Nachdem sie den 26-Jährigen erschossen hatte, rief sie den Rettungsdienst. Den Sanitätern schilderte sie, davon ausgegangen zu sein, in ihre eigene Wohnung zu sein. Wenige Tage später wurde G. festgenommen.

Ein "erster Sieg"

Botham J. war aus dem karibischen Inselstaat St. Lucia in die USA eingewandert. Er war Absolvent einer privaten christlichen Hochschule im US-Bundesstaat Arkansas und arbeitete für das Unternehmen PricewaterhouseCoopers in Dallas. Die Anwälte seiner Familie nannten die Entlassung als "ersten Sieg"; die Familie fordere eine echte Mordermittlung gegen die Schützin.

Nach Angaben der Polizei kann die 30-Jährige Einspruch gegen ihre Entlassung erheben. Ein Anwalt der Frau bezeichnete die Suspendierung seiner Mandantin als ungerecht: Die Polizei habe sich wegen des Drucks polizeikritischer Gruppen dazu drängen lassen statt zunächst alle Fakten zu sammeln und dann eine Entscheidung zu treffen.

Die Polizei teilte hingegen mit, G. sei nicht wegen der tödlichen Schüsse aus dem Dienst entlassen worden: Einer interne Untersuchung zufolge habe sie sich bei ihrer Festnahme wegen Totschlags ungebührlich verhalten. Weitere Details sind nicht bekannt - auch nicht darüber, ob G. nun angeklagt wird.