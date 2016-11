Bodyshaming-Prozess Ex-Playmate plädiert auf nicht schuldig

Das frühere "Playboy"-Playmate Dani Mathers hat sich vor Gericht gegen den Vorwurf des sogenannten Bodyshamings gewehrt, abfällige Kommentare zum Aussehen von Dritten. Durch ihren Anwalt plädierte die US-Amerikanerin in Los Angeles in einer Anklage wegen Verletzung der Privatsphäre auf "nicht schuldig", wie unter anderem die "Los Angeles Times" berichtete. Mathers selbst war nicht zum Termin erschienen.

Der 29-Jährigen wird vorgeworfen, im Umkleideraum eines Fitnessstudios in Los Angeles heimlich eine 70-jährige Frau nackt fotografiert und das Bild dann über die App Snapchat verbreitet zu haben. Zu dem Foto kommentierte Mathers: "Wenn ich das nicht aus dem Kopf bekomme, dann könnt ihr das auch nicht."

Das Model hatte die in ihren Augen wohl zu dicke Frau im vergangenen Juli fotografiert. Im Vordergrund der Aufnahme war Mathers selbst zu sehen, die sich die Hand vor den Mund hält und vorgibt, geschockt zu sein.

Nach heftiger Kritik von Internet-Nutzern löschte sie den Eintrag und entschuldigte sich. Das Fitnessstudio kündigte die Mitgliedschaft Mathers, erteilte ihr Hausverbot und meldete den Vorfall der Polizei. "Ich brauche jetzt einige Zeit um darüber nachzudenken, warum ich etwas so Schreckliches getan habe", schrieb Mathers damals bei Twitter. Daraufhin veröffentlichte sie rund zwei Monate lang keine neue Nachricht mehr.

2015 hatte der "Playboy" Mathers zum "Playmate des Jahres" erkoren. Danach wurde es eher still um sie. Im Falle eines Verfahrens mit einem Schuldspruch drohen ihr nun bis zu sechs Monate Haft und eine Geldstrafe. Mathers Anwalt Thomas Mesereau sagte, sie bedauere sehr, was passiert sei. Die nächste Anhörung soll am 21. Dezember stattfinden.