Hessen Zwei Tote nach Schüssen in Darmstadt

Die Polizei hat in der Nähe des Hauptbahnhofs in Darmstadt zwei Tote gefunden. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Zeugen hatten am Morgen Schüsse gehört und die Behörden alarmiert, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Die Feuerwehr löschte am Tatort ein brennendes Auto. In dem Fahrzeug wurde laut Polizei ein toter Mann gefunden, die Leiche einer Frau wurde in der Nähe entdeckt. Das Auto stand auf einem Parkplatz in einem Hof. Die Ermittler fanden den Angaben zufolge zudem eine Waffe.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass es zunächst zu einem Tötungsdelikt und danach zu einem Suizid kam. Die Identität der beiden Toten und die Hintergründe der Tat seien jedoch unklar.