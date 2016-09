Dokumentation Das hat Zschäpe im NSU-Prozess bislang erklärt

Lange Zeit war Schweigen die Strategie Beate Zschäpes vor dem Münchner Oberlandesgericht. Im Dezember 2015, mehr als zwei Jahre nach Prozessbeginn, ließ sie erstmals ihren Anwalt Erklärungen verlesen, später beantwortete sie auf diese Weise Nachfragen des Gerichts. Jetzt hat sie sich zum ersten Mal persönlich geäußert. Was hat sie bislang mitgeteilt? Der Überblick.

Mittwoch, 9. Dezember 2015.

Erste Erklärung

Beate Zschäpe lässt eine 53-seitige Einlassung durch ihren Verteidiger Mathias Grasel verlesen. Die zentralen Punkte:

"Es kann überhaupt keine Rede davon sein, dass ich ein Gründungsmitglied einer Vereinigung namens NSU gewesen sein soll", so Zschäpe. "Eine solche Gründung hat nie stattgefunden." Sie habe sich deshalb weder damals noch heute als Mitglied in einer solchen Vereinigung gesehen: "Ich weise den Vorwurf der Anklage, ich sei ein Mitglied einer terroristischen Vereinigung namens NSU gewesen, zurück."

"Ich entschuldige mich aufrichtig bei allen Opfern und allen Angehörigen der Opfer der von Mundlos und Böhnhardt begangenen Straftaten". [ ...] "Ich fühle mich moralisch schuldig, dass ich zehn Morde und zwei Bombenanschläge nicht verhindern konnte."

Sie sei unfähig gewesen, sich von Böhnhardt und Mundlos zu lösen. "Die Kraft, mich zu trennen und mich der Justiz zu stellen, hatte ich jedoch nicht." Sie habe damals resigniert und keine Chance mehr gesehen, ins bürgerliche Leben zurückzukehren: "Die beiden brauchten mich nicht. Ich brauchte sie."

Zschäpe bestreitet im Dezember 2015 grundsätzlich, an den Morden und Sprengstoffanschlägen beteiligt gewesen zu sein, die dem NSU vorgeworfen werden. "Ich war weder an den Vorbereitungshandlungen noch an der Tatausführung beteiligt." Sie habe davon immer erst hinterher erfahren. Bei einem der Bombenanschläge in Köln habe es sich um eine "brutale und willkürliche Aktion gehandelt".

Donnerstag, 21. Januar 2016

Zweite Erklärung

DPA Anwalt Borchert, Angeklagte Zschäpe

Zschäpe lässt ihren Verteidiger Hermann Borchert Antworten auf zahlreiche schriftliche Nachfragen des Gerichts geben - unter anderem zu ihrem Alkoholkonsum. Experten sehen darin den Versuch, ihre Schuldfähigkeit vor allem in Bezug auf den Vorwurf der Brandstiftung der Wohnung in Zwickau infrage zu stellen.

"Ab Ende des Jahres 2006 begann ich, regelmäßig Sekt zu trinken. Mein Konsum steigerte sich über die Jahre. Anfangs trank ich etwa eine Flasche pro Tag, zum Schluss zwei bis drei Flaschen über den Tag verteilt. Es gab aber zwischendurch auch Tage, an denen ich weniger oder gar keinen Alkohol getrunken habe. Ich trank den Sekt immer dann, wenn die beiden [Böhnhardt und Mundlos, Anm. der Red.] nicht zu Hause waren, weil sie nicht geduldet hätten, dass ich Alkohol trinke. Die leeren Flaschen hatte ich heimlich entsorgt. Für mich waren die Tage nur mit dem Konsum von Sekt, den ich meist beim Aldi oder beim Penny gekauft hatte, erträglich. Wenn die beiden nicht anwesend, sondern für Tage unterwegs waren, trank ich so viel, dass ich angetrunken oder sogar betrunken war."

Zum rätselhaften Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter befeuert sie Spekulationen:

"Sie [Böhnhardt und Mundlos, Anm. der Red.] behaupteten allen Ernstes, dass es einfacher sei, einen nichts ahnenden Polizisten zu überfallen als einen Waffenhändler. Für mich war das eine unglaubliche Ausrede. Ich glaube, dass die beiden mich angelogen haben, was ihre wahren Motive gewesen sind und tatsächlich etwas anderes dahinter steckte."

Mittwoch, 16. März 2016

Dritte Erklärung

Zschäpe lässt erklären, sie sei mehrfach von Uwe Böhnhardt geschlagen worden: "Er schlug mich, wenn ihm in einer verbalen Diskussion die Argumente ausgingen. Verbal konnte sich Böhnhardt gegenüber Mundlos und mir nicht durchsetzen."

Nachdem sie 2011 ihre Wohnung in Zwickau in Brand gesteckt habe, habe sie Suizidgedanken gehabt. Sie habe überlegt, sich vor einen Zug zu werfen, das aber verworfen. "Stattdessen stellte ich mich vier Tage später der Polizei."

Donnerstag, 12. Mai 2016

Vierte Erklärung

DPA Anwalt Grasel

Zschäpe beschreibt über ihren Anwalt unter anderem wie sie 1998, noch vor dem ersten NSU-Mord, fast aufgeflogen seien. Damals seien Mundlos, Böhnhardt und sie selbst mit dem Auto in Hannover in eine Drogenkontrolle geraten. "Das Kennzeichen war gestohlen, und wir befürchteten, dass wir nun verhaftet würden. Das geschah jedoch nicht, und wir konnten unbehelligt weiterfahren."

Am selben Tag widerspricht sie Aussagen des Mitangeklagten Holger G., der sie belastet hatte. G. hatte behauptet, sie sei in Zwickau bei einer Waffenübergabe an einen der beiden Uwes dabei gewesen.

Zur Fragen des bei Überfällen erbeuteten Geldes erklärt sie, in der Wohnung in der Zwickauer Frühlingsstraße habe sich "im Abstellraum" eine Geldkassette befunden, in der "immer zwischen 5000 und 10.000 Euro" gelegen hätten, "um die Anschaffungen des täglichen Lebens zu finanzieren". Die beiden Uwes hätten die Kassette aufgefüllt und jeweils auch noch Geld in ihren eigenen Zimmern aufbewahrt. "In der Frühlingsstraße hatte ich Zugriff auf die Geldkassette und bekam Geld von den beiden, wenn ich danach gefragt hatte."

Mittwoch, 14. September 2016

Fünfte Erklärung

Erneut eine sehr kurze Einlassung Zschäpes: Die Angeklagte lässt über ihren Anwalt erklären, dass sie Fragen der Nebenklage-Anwälte und des psychiatrischen Sachverständigen Henning Saß nicht beantworten werde. Sie werde sich zu diesen Fragen nur äußern, wenn das Gericht sich diese zu eigen mache. Lediglich Antworten auf Fragen des Mitangeklagten Carsten S. lässt sie verlesen.

Donnerstag, 29. September 2016

Erste mündliche Erklärung

Erstmals spricht Beate Zschäpe selbst vor Gericht und äußert sich über ihre Einstellung zum Rechtsextremismus:

"Es ist mir ein Anliegen, hier Folgendes mitzuteilen. In der damaliger Zeit, als ich Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos kennengelernt habe, identifizierte ich mich durchaus mit Teilen des nationalistischen Gedankenguts. In den Jahren nach dem Untertauchen wurden diese Themen, wie zum Beispiel die Angst vor Überfremdung, zunehmend unwichtiger für mich. Heute hege ich keine Sympathien mehr für nationalistisches Gedankengut. Heute beurteile ich Menschen nicht nach ihrer Herkunft oder ihrer politischen Einstellung, sondern nach ihrem Benehmen. Ich verurteile das, was die beiden Uwes den Opfern angetan haben und mein eigenes Fehlverhalten, wie ich es bisher zum Ausdruck gebracht habe."