Burger King in New Hampshire Bei Bestellung Gras

Ein verdeckter Ermittler in den USA hat einen ziemlich kreativen Marihuana-Dealer auffliegen lassen. Garrett N., genannt "Nasty Boy" ("Übler Junge"), arbeitete in Epping im Bundesstaat New Hampshire in der örtlichen Burger-King-Filiale, berichtet die Zeitung "The Portsmouth Herald" auf ihrer Internetseite.

Wenn sich eingeweihte Kunden am Drive-in erkundigten, ob "Nasty Boy" arbeite und anschließend extraknusprige Pommes frites bestellten, sollen sie Marihuana bekommen haben - in einem leeren Kaffeebecher, sorgfältig von der restlichen Bestellung getrennt. So trug es sich demnach jedenfalls zu, als der Ermittler in dem Schnellrestaurant eine Bestellung abgab.

Zwischen den persönlichen Gegenständen des mutmaßlichen Dealers im Restaurant wurde weiteres Marihuana gefunden. Festgenommen wurde zudem eine Angestellte des Ladens; sie soll beim Dealen geholfen haben. Beide Festgenommenen wurden gegen eine Kaution von 2500 Dollar wieder freigelassen. Am 22. Februar sollen sie vor Gericht erscheinen.

Unklar ist, wie lange es am Drive-in-Schalter schon Gras gab. Die Website vice.com notierte, es sei bedauerlich, dass New Hampshires Parlament die Legalisierung von Marihuana abgelehnt habe. Vielleicht sei es ja eine Möglichkeit, das Geschäftsmodell von "Nasty Boy" auf einen Bundesstaat mit liberaleren Gesetzen zu übertragen. Ganz neu wäre die Idee aber nicht: Laut "Vice" gibt es in Oregon bereit ein Drive-in für Gras.