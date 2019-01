Deggendorf Geiselnahme in Klinikum - SEK im Einsatz

In einem Krankenhaus in Bayern hat ein Patient eine Geisel in seiner Gewalt. Laut Polizei handelt es sich dabei ebenfalls um eine Patientin.

Die Polizei führt Verhandlungen mit dem 40-jährigen Geiselnehmer. Laut der Behörde bedroht er die 57-Jährige mit einem Messer. Weitere Personen seien nicht in Gefahr.

Die Beamten sind mit einem Spezialeinsatzkommando im Einsatz am Bezirksklinikum Mainkofen in Deggendorf. Das Gelände ist weiträumig abgesperrt.