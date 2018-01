Nach den nächtlichen Schüssen auf das Auto des Fußballprofis Deniz Naki steht der 28-Jährige unter Polizeischutz. Naki halte sich an einem verborgenen Ort auf, sagte sein Anwalt Soran Haldi Mizrak.

In der Nacht zu Montag war Naki auf der Autobahn 4 nahe Düren bei Aachen aus einem fahrenden Wagen beschossen worden. Die Aachener Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Tötung gegen unbekannt. Der ehemalige St.-Pauli-Spieler mit kurdischen Wurzeln gilt als Kritiker der türkischen Regierung und sieht sich als Opfer eines politisch motivierten Mordanschlags. (Mehr zu dem Fall lesen Sie hier).

Die Staatsanwaltschaft nimmt Nakis Schilderung sehr ernst, macht aber zu den Hintergründen und möglichen Motiven keine Angaben. Eine Mordkommission ermittele in alle Richtungen, sagte ein Sprecher. Der aus Düren stammende frühere Spieler der deutschen U21-Nationalmannschaft ist aktuell beim Drittligisten Amed SK in der mehrheitlich von Kurden bewohnten Stadt Diyarbakir unter Vertrag. Er ist derzeit in Deutschland, um dort seine Familie zu besuchen.