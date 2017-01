Dessau-Roßlau Unbekannte verüben Brandanschlag auf Justizgebäude

Unbekannte haben einen Brandanschlag auf mehrere Justizgebäude inSachsen-Anhalt verübt. In der Nacht zum Donnerstag setzten die Täter am Justizzentrum Dessau-Roßlau jeweils eine Haupteingangstür des Amtsgerichtes, der Staatsanwaltschaft sowie zwei Seitentüren des Landgerichtes in Brand. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Es gab keine Verletzten. Die Feuerwehr schätzt laut einem Bericht des MDR den Schaden auf rund 16.000 Euro. Demnach platzte wegen der Hitze das Sicherheitsglas der Türen; Türrahmen seien beschädigt worden, Treppenhäuser und Flure stark verrußt.

Spezialkräfte sicherten Spuren am Justizzentrum. Die Gerichte und die Staatsanwaltschaft befinden sich in einem Gebäudekomplex. Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Personen, die zwischen 0.30 Uhr und 1.30 Uhr etwas am Justizzentrum gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Ost in Dessau zu melden.