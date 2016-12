Detroit Mann findet mumifizierte Leiche in Garage

Die Spencer Avenue im Osten der US-Großstadt Detroit ist nicht unbedingt eine luxuriöse Wohngegend. Man kann sich das auf Google Maps ansehen. Manche der kleinen Häuser dort stehen zum Verkauf, einige sind sogar mit Brettern vernagelt. In der Garage von einem der Häuser auf der Spencer Avenue hat ein Immobilienkäufer nun eine gruselige Entdeckung gemacht: In einem verstaubten Auto fand er eine mumifizierte Leiche auf dem Rücksitz.

Ein Polizeisprecher erklärte, es sei nicht klar, wann und wie die Person gestorben sei. Man wisse aber auf jeden Fall, dass sie sich "bereits seit einer ganzen Zeit" in dem Auto befunden habe. Bei dem Wagen handelt es sich um einen Plymouth Acclaim aus dem Jahr 1990 oder 1991.

Die "Detroit Free Press" zitiert den zuständigen Gerichtsmediziner aus dem Wayne County mit der Aussage, man könne derzeit nicht sagen, ob es sich um eine männliche oder eine weibliche Leiche handele. Die Person habe jedenfalls mit Shirt, Pullover und Hosen bekleidet auf dem Rücksitz gelegen. Wegen der Mumifizierung gehe man davon aus, dass sich der Körper seit mindestens einem Jahr dort befunden habe.

Anthropologe soll Knochen vermessen

Für eine Autopsie in der kommenden Woche wolle man nun einen Anthropologen der University of Michigan zu Rate ziehen. Durch Messungen an den Hüftknochen solle dieser unter anderem bei der Geschlechtsbestimmung helfen. Auch das ungefähre Alter der Person solle bestimmt werden. Auf Informationen zu den näheren Umständen des Todes hoffe man natürlich ebenfalls.

Denn ob es sich um ein Verbrechen handelt oder um einen natürlichen Todesfall, das wissen die Behörden bisher nicht. Verblüffend ist aber: Das Haus, das der Immobilieninteressent kaufen wollte, war bewohnt. Die Mieter erklärten den Ermittlern zufolge aber, sie hätten die Garage nie genutzt und auch nicht betreten.