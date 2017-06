Deutsche Bahn Brandanschläge an Gleisen - Staatsschutz ermittelt

Im Bahnverkehr kommt es durch Vandalismus in mehreren Regionen zu Beeinträchtigungen. Betroffen waren unter anderem Berlin, Hamburg, Köln, Dortmund, Leipzig und mindestens ein Ort in Niedersachsen. Auffällig ist, dass sich die Arten der Zerstörungen gleichen: Es soll sich in insgesamt 13 Fällen um Kabelbrände handeln, die Störungen an Signalanlagen ausgelöst haben.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Täter dem extremistischen Spektrum angehören könnten. Die Ermittler vermuten, dass zwischen den Anschlägen ein Zusammenhang besteht.

Zwar käme es bei hohen Temperaturen bisweilen ohne Fremdeinwirkung zu Kabelbränden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Berlin. Da das Feuer in der Hauptstadt jedoch gegen 3.25 Uhr entdeckt worden sei, sei das eher unwahrscheinlich.

Ein Sprecher der Berliner Polizei bestätigte, dass es sich möglicherweise um politisch motivierte Taten handele. Darauf deute unter anderem die Vielzahl ähnlicher Vorfälle innerhalb kürzester Zeit. Bislang liege dem Staatsschutz jedoch kein Bekennerschreiben vor.

Die Lage in den einzelnen Regionen im Überblick: