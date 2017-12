Die Polizei in Potsdam hat wegen der Erpressung des Paketdienstleisters DHL bislang 53 Hinweise erhalten. Eine heiße Spur gebe es bislang aber nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Zudem haben demnach etwa zehnmal Bürger die Polizei alarmiert, weil sie verdächtige Pakete erhalten hatten. In allen Fällen seien Inhalt und Herkunft aber ohne Einsatz von Spezialkräften geklärt worden, sagte der Polizeisprecher. Die Bürger reagierten insgesamt sehr besonnen (hier erfahren Sie, worauf Paketkunden nun achten sollten).

Der oder die Erpresser fordern von der Deutsche-Post-Tochter DHL einen Millionenbetrag und drohen mit weiteren Paketbomben (lesen Sie hier mehr über den Fall). Am Freitag hatte eine Paketbombe am Potsdamer Weihnachtsmarkt einen Großalarm ausgelöst. Eine andere Paketbombe war schon einen Monat zuvor in Flammen aufgegangen. In mehreren Fällen hatte es aber auch Fehlalarme gegeben, zuletzt in der Erfurter Staatskanzlei.