Rückholung im Mordfall Susanna F. Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Chef der Bundespolizei

Die Aktion war ein Paukenschlag - und löste von Beginn an Diskussionen auf höchster politischer Ebene aus: Im Juni war Bundespolizeichef Dieter Romann in den Nordirak geflogen, um den flüchtigen Verdächtigen im Wiesbadener Mordfall Susanna F. zurück nach Deutschland zu bringen. Kurdische Sicherheitskräfte hatten Ali B. zuvor festgenommen.

Wie nun bekannt wurde, läuft bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Romann - wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung. Zuerst hatte der SWR darüber berichtet. Das Verfahren sei schon vor einigen Wochen eingeleitet worden, bestätigte eine Sprecherin dem SPIEGEL.

Das Vorgehen der Bundespolizei war bereits im Juni kontrovers diskutiert worden. Das Bundesinnenministerium musste einräumen, dass man, anders als zunächst behauptet, über Romanns Mission Bescheid wusste.

Auf Nachfragen zur Rechtsgrundlage der Aktion hatte Romann nach Informationen des SPIEGEL auf einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts im Fall des ehemaligen KZ-Aufsehers John Demjanjuk verwiesen, der im Jahr 2009 aus den USA nach Deutschland abgeschoben wurde. Die Karlsruher Richter beanstandeten die Überstellung damals nicht.

DPA Mordverdächtiger Ali B.

Ein Beamter aus der Strafrechtsabteilung des Justizministeriums hatte intern jedoch Kritik geäußert. Sollten deutsche Stellen im Fall von Ali B. weitergehende Maßnahmen ergriffen haben als bei Demjanjuk, könnte die Justiz die Aktion anders bewerten, warnte der Fachmann in einer Mail ans Innenministerium und ans Auswärtige Amt.

Unter anderem der Karlsruher Strafverteidiger Daniel Sprafke hatte Anzeige gegen Romann und sämtliche an der Rückführung beteiligten Polizisten erstattet. Da weder ein internationaler Haftbefehl noch ein Auslieferungsersuchen aus Deutschland vorgelegen hätte, hätten die freiheitsentziehenden Maßnahmen gegen Ali B. keine legale Grundlage gehabt, so Sprafke damals.

Ein Sprecher der Bundespolizei konnte auf Anfrage keine Stellung nehmen. Er wisse nichts von einem Ermittlungsverfahren gegen den Chef seiner Behörde.

Die Staatsanwaltschaften Potsdam und Wiesbaden hatten sich für den Fall nicht zuständig erklärt. Ali B. war in einer Lufthansa-Maschine in Frankfurt am Main gelandet - deshalb ist die dortige Staatsanwaltschaft für den Fall zuständig. Ali B. sitzt in Frankfurt wegen des gewaltsamen Todes der 14-jährigen Schülerin Susanna in Untersuchungshaft. Die Tötung des Mädchens hatte er eingeräumt, die vorgeworfene Vergewaltigung allerdings bestritten.